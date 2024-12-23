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台股基金長抱 穩穩賺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
關注2025年市場，聯準會經濟預測強化經濟穩健、上調通膨展望，在經濟基本面佳下，建議投資人可持續定時定額扣款台股基金，增加中長期投資勝率。 （聯合報系資料照）
關注2025年市場，聯準會經濟預測強化經濟穩健、上調通膨展望，在經濟基本面佳下，建議投資人可持續定時定額扣款台股基金，增加中長期投資勝率。 （聯合報系資料照）

美國聯準會（Fed）如市場預期降息1碼，但點陣圖顯示2025年僅剩2碼降息空間，Fed態度轉鷹，全球股市大幅震盪，台股也不例外。而關注2025年市場，聯準會經濟預測強化經濟穩健、上調通膨展望，在經濟基本面佳下，建議投資人可持續定時定額扣款台股基金，增加中長期投資勝率。

根據理柏資料統計至2024年11月底以定時定額方式投資加權指數十年回測可發現，持有一年正報酬機率可達76%，平均報酬率15.3%，持有三年效果更優化，正報酬機率可達100%，平均報酬率可達48.1%，而持有五年除了正報酬機達100%、平均報酬率更達約99.8%，長期投資效果顯著。

日盛投信台股投資研究團隊表示，最新12月利率點陣圖中可看出2025年將有二次降息機會，幅度則從4碼縮減至2碼，整體態度較市場預期更加鷹派。

台灣加權指數十年定時定額回測 圖／經濟日報提供
台灣加權指數十年定時定額回測 圖／經濟日報提供

日盛投信台股投資研究團隊指出，台股盤勢重點在於美國明年的貨幣政策與新政府的政策展望，產業將點仍以AI供應鏈及半導體供應鏈為主，另外也包括ASIC晶片的新衍生需求。

相關衍生需求包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS／ODM、散熱模組、PCB／CCL、高速傳輸等，光通訊及其他低基期但具成長題材的族群亦可同步留意，在明年企業獲利仍持續成長的預期下，對台股仍偏多看待。

保德信市場策略團隊主管葉家榮指出，根據數據統計，挑選出趨勢向上的市場，長期定期定額不停扣「存基金」，能提高定期定額投資勝率，而台股正好符合作為長期定期定額的市場。

所謂長期投資通常以五年計算，當決定一檔短中長天期績效都在前二分之一的台股基金之後，維持紀律定期定額，即使遇到台股漲至相對高點，或是基金淨值創新高也不應貿然停扣。

若想落袋為安，葉家榮提醒，建議獲利不停扣，將現有部位贖回的同時，持續原有的定期定額，且宜將贖回的資金擇機加碼重新投入台股基金，加速累積單位數。

至於帳上獲利，因為台股大漲而變得可觀時，該賣還是持續扣款，此時可先研判明年此時台股行情會更好或向下，再分析驅動台股上漲的動力是否維持。

例如，這波是由AI所帶動的行情質變成長，台灣身為全球最完整的AI供應鏈，在AI題材持續之下仍有續揚的動能，則持續耐心定期定額為較佳的做法。

台股 定期定額

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