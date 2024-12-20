新興美元債 投資良機到

2025年全球經濟仍以軟著陸為主，新興市場經濟穩健、貨幣政策寬鬆。貨幣政策上，新興市場央行未來六個月呈現降息多於升息的狀態；機會面來看，新興市場美元債評價仍具吸引力，投資主軸上建議以收息為主，著重高品質債券，適度分配在非投資等級債券部分將是投資關鍵。

安聯新興債券收益組合基金劉珉睿表示，回到總經面，11月全球製造業採購經理人指數持續升至50，重回擴張態勢。已開發市場採購經理人指數升至48.4，多數國家仍處於收縮狀態；美國方面反彈至47.2，新訂單與生產指數表現優於預期；新興市場採購經理人指數升至51.6，為帶動全球採購經理人指數重回擴張的關鍵；中國在政策帶動下來到51.5，製造業表現改善；印度受惠內外需動能表現，製造業表現在金磚四國中最為強勁。

安聯新興債券收益組合基金經理人劉珉睿。 安聯投信／提供

劉珉睿小檔案、操作心法、投資小叮嚀

展望2025年，劉珉睿認為，IMF預估全球經濟成長率持平在3.2%，經濟表現相對穩健，全球經濟可望呈現軟著陸，但需留意川普上任後，其所主張的美國優先政策有望維持美國經濟相對強勢格局；另方面以美國為主要出口國的中國、加拿大、墨西哥與德國日後經濟動能可能受到關稅貿易戰的潛在影響。

通膨部分，劉珉睿指出，2025年全球多數央行將維持寬鬆基調，有利通膨壓力放緩。IMF預估2025年美歐通膨率將分別回落到1.9%及2%，雙雙來到目標值2%上下，市場普遍預期聯準會與歐洲央行有望維持降息步調，逐漸移除限制性利率水準；但考量經濟表現可望實現軟著陸，加上川普政策可能進一步推升通膨，市場預估聯準會在2025年僅降息2碼，遠低於市場預期，歐洲央行在經濟放緩情況下可望維持寬鬆，降息幅度或將高於聯準會。

在中國市場方面，劉珉睿分析，中國政府近期透過多重政策，明確表達提振經濟與拉動內需企圖，在此情況下明年人行將維持寬鬆貨幣政策，且不排除進一步降息或降準來刺激內需表現。日本則是少數朝向升息步調的國家，主要在於受到薪資增長帶動通膨下，日本2025年通膨有望維持在2%，這將使得日本央行在2025年初有機會持續升息，將利率逐漸倒回至中性水準。

策略上，劉珉睿表示，現階段布局新興債市，建議可把握存續期、債券品質與配置比重三大關鍵。首先，川普政策雖可能對未來通膨造成壓力，但目前美國利率仍在距限制性水準的水位，預估聯準會仍會持續降息，殖利率曲線將持續陡峭化，加上川普政府政策將偏向擴張性財政政策，美國後續財政赤字可望續增，長天期債券殖利率向下空間有限，故存續期策略仍建議維持在中短天期為主。

基金參考指標、境內環球新興市場強勢貨幣債券表現、基金前五大投資部位

2025年全球經濟以軟著陸為主，布局將著重高品質債券，適度分配在非投資等級債券部分，獲取較高收益率。至於新興債券種配置上，建議留意主權債與公司債部位比重；另考量新興匯率波動較大，亦需留意當地貨幣債券部位。長線來看，拉美仍是布局重點，主要是考量其債券的收益率、降息題材與新興國家體質改善所帶來的潛在機會。