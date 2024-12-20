公債、公司債混搭 降風險

美國聯準會雖如預期降息1碼，但釋出明年降息將趨緩訊息，鷹派降息推升美國兩年期／十年期公債殖利率跳升，美國公債領跌主要債市。考量各債市的機會與風險，投信法人建議，可以透過組合方式降低風險。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，由於美國經濟強韌，市場原預期聯準會這波最終可能降至4%左右，若參考金融海嘯前很長時期的利率水準，隱含美國十年期公債殖利率的公平價位恐超過5%。川普所提的美國減稅等寬鬆財政政策，雖可提振經濟但政府發債增加，將不利於長天期公債市場，此時機會即落在中天期高評級債和存續期間短的公司債。

公司債可受惠新政府親商政策、聯準會降息的大環境利多支撐。然而需要留意的是，企業債基本面雖佳，但利差均多降至低檔區，若經濟意外不振或市場風險趨避情緒再起時，低利差恐無法提供下檔保護，因此需搭配中短天期公債以降低債組風險。

富蘭克林證券投顧建議，各債市有不同的機會與風險，策略上可雙管齊下，例如以持債平均約5年到期的中天期美元複合債型基金，分享各類債市能受惠的降息行情，並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險，再搭配美國非投資級公司債型基金，爭取收益空間並分享川普親商政策行情。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人研究團隊表示，美國進入2025年，受到川普關稅和減稅政策影響，通膨再起疑慮增溫，且經濟增速可能略有放緩，但整體仍穩健。預估基準利率將位於3.75至4%，GDP成長率2至3%，同時貨幣政策不確定性增加，預期美國非投等債震盪加大。而歐洲部分，2025年歐洲央行將相對保持鴿派，經濟增速放緩，預計不會陷入衰退，目前利差相對具有吸引力，相對看好歐洲非投資等級債。