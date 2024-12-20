法人看美股 「川普2.0」添利多

美國聯準會如預期宣布降息一碼，但明年降息周期將趨緩，引起全球股市動盪。投信法人指出，美國寬鬆減速，其實意味2025年的經濟成長沒太大疑慮，另一方面，美國總統當選人川普主張企業與個人全面減稅，短期有助提振經濟及市場成長動能，因此看好美股基金表現。

富蘭克林證券投顧指出，預期2025年美股多頭有望延續，第1季美國資產仍將穩居投資主流，其中在川普傾向放鬆監管及推動減稅等親商政策引領下，有利美國經濟及企業獲利表現，美國股市將優先受惠。而側重美國內需市場的小型股和價值型產業，如金融、能源、工業、公用事業將受矚目，補漲潛力不容小覷。

前10大境外美國股票基金績效

富蘭克林坦伯頓集團旗下美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆．斯托菲爾認為，與大型股相比，美國小型股八成左右的營收來自境內，能直接受惠於美國經濟成長，受到地緣政治衝突及貿易保護主義的影響較小，而川普提倡的「美國製造」政策都成為小型股的利基。看好2025年以美國優先的政策將促進製造業回流、創造就業、提升國內晶片製造能力以及基礎建設的更新，有利基金側重的工業、科技與消費耐久財三大產業。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰表示，Fed在今年最後一次利率決策會議如預期降息1碼，基準利率降至4.25% 至4.5%，但調整明年的降息時程，可能只會降息兩次總共0.5個百分點，降息速度將不如投資人預期，導致美股重挫。不過，Fed減少降息幅度預期，也意味明年美國經濟成長沒太大疑慮，分析師預估S&P500企業2024至2025年展望持續正向，其中獲利成長率更是連二年達二位數。在穩健基本面做後盾，配合聯準會展開降息，進一步挹注資金活水，美股後市持續看俏，建議可採定期定額分批布局美股基金，避免追高殺低，也可降低波動成本。

就類股布局分析，蘇聖峰表示，過去50年來，幾乎每隔10年就會出現一次技術革命，美國都居領導地位也主導規格。美國IC設計全球市占率68%，設備市占率也是全球第一，美國IC設計公司中輝達、高通、博通、超微等，營業額名列前茅。就長線展望而言，輝達下一代Blackwell供不應求，光罩更動之問題已解決，且Blackwell將在第4季出貨，預估營收貢獻將達數十億美元，並維持此成長動能至明年，進一步帶動半導體產業後市成長性。

聯準會降息雖緩但仍持續，明年全球投資機會與波動風險並存，保德信投信指出，雖短期震盪在所難免，但市場終究將回歸基本面表現，預估全球金融市場依舊能維持多頭格局，2025年投資仍建議著重於美國資產。

保德信投資長李孟霞表示，雖美國近期通膨改善程度停滯，但仍朝2%目標行進，聯準會將維持降息趨勢，根據統計，歷次美國新總統上任不會影響既有貨幣政策，預期在川普上任、詳細政策頒布之前，通膨大幅升溫機率低。