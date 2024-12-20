看好2025年台股發展 國泰投信：宜布局台灣高股息類型基金

迎接2025年，投資人最關心的議題莫過於2025年的景氣，根據人力銀行調查，有將近四分之一的企業主管認為「明年優於今年」，相比去年同期，今年企業的看法相對樂觀，國泰投信表示，美國降息循環開跑，2025年是殖利率全面回歸正斜率的元年，對於股市來講是利多，投資人不妨可以選擇國泰台灣高股息基金，多方布局不錯過任何機會。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，國泰台灣高股息基金是主動型基金，比起追蹤指數的被動型ETF，操作上更靈活，且台灣高股息基金擁有強大專業的投研團隊，基金經理人及研究員還會定期針對個別公司進行訪談，也會不定期安排海內外調研，為投資人提供前瞻性布局。

國泰台灣高股息基金的選股邏輯緊跟趨勢，鎖定產業龍頭績優股，前十大持股中，AI概念股比重將近4成，台積電（2330）、鴻海（2317）、奇鋐（3017）都是成分股之一，同時以優質高息股為主，在台股大盤震盪時，發揮抗跌力道，梁恩溢指出，2025年川普上任後，股市不確定性增加，建議投資人可以趁現在大盤拉回整理時加碼進場，在未來迎接上漲行情。

市場專家分析，根據外媒報導，日前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受專訪時指出，輝達旗下最新晶片GB200正滿載生產、進展順利，並說最新Blackwell平台伺服器除了兼顧高效和節能之外，效能更大增30倍，這波「信心喊話」讓台廠供應鏈吞下定心丸，也穩定投資人的心。國泰投信認為，綜觀2025年，投資市場的主角仍會是AI、高股息雙主流，千萬別錯過同時布局AI與高股息的國泰台灣高股息基金，有興趣的投資人可以下載「國泰投信App」查詢。今年隆重上線的「國泰投信App」，全面整合原有的基金申購平台「國泰e家人」，並全新升級，加入最熱門的ETF服務：即時查詢配息金額，快速變更配息帳戶，省下匯費，投資更便利。