30家基金公司2025展望 股優於債、看好「AI 金三角」國家行情

2024年全球不少主要股市皆創下歷史新高，在迎接2025年到來之際，如何善用年終獎金規劃新年度投資，成了近期投資人熱烈討論的話題。「鉅亨買基金」獨家調查近30家境內外基金公司，解析2025年市場展望與資產配置建議，調查結果顯示，普遍預期2025年經濟前景樂觀，股票市場仍為投資首選，看好AI金三角國家--美國、台灣及日本股市，以及全球非投資等級債券。

截至11月境內外基金規模（不含ETF）已達7.7兆元，「鉅亨買基金」這次特別調查其中安聯投信、元大投信、貝萊德投信、聯博投信、野村投信、復華投信等共計30家資產管理公司的看法。針對20多種資產類別的調查中，93%的基金公司看好美股延續漲勢。其次是台股，比例達52%；而日股和全球非投資等級債券的看好比例均為48%。「鉅亨買基金」進一步說明，從這些前四名資產類別可以看出，多數專業投資機構對明年市場展望相對樂觀，認為在全球經濟穩健的情況下，風險性資產將有較好的表現。

「鉅亨買基金」投資研究部指出，根據調查30家境內外基金公司對於明年展望看法，85%的基金公司看好股市，另有15%看好債市，足以反映基金公司普遍對全球經濟前景、企業盈利增長及市場流動性保持樂觀態度，因此對股市更有信心。其中，70%的基金公司偏好成長股，其餘30%偏好價值股。對成長股的偏愛，也顯示各家基金公司對2025年通膨放緩、利率環境改善以及經濟前景良好的預期。

此外，黃金也進入前十大熱門資產，但同具抗通膨性質的資產如REITs和抗通膨債券則不被青睞，顯示基金公司對通膨風險的關注減弱，更重視其他因素。在新興市場債券方面，基金公司看好強勢貨幣計價的主權債券，代表儘管看好新興市場主權債券表現，對於匯率風險的考量仍偏向選擇美元為主的強勢貨幣計價債券。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，AI金三角國家的投資前景明年可望持續受青睞，積極的投資人可考慮以美國成長股基金為主，台灣股票基金為輔；穩健的投資人以全球股票基金為主，搭配非投資等級債券基金或新興市場債券基金；保守投資人以複合型債券基金作為核心，全球股票基金作為衛星部位。投資人可以利用現在全平台零手續費，零信託管理費的優惠來佈局，讓自己有放大年終獎金的機會，更有效率的增值財富。