統一台灣動力基金布局2025年 AI 兩大商機

聯準會12月利率決策會議釋出偏鷹派訊息，使近日台美股市出現劇烈波動。統一台灣動力基金經理人張哲瑋表示，受到聯準會官員及川普政策相關言論影響，台股短線可能呈現震盪，但台灣基本面穩健，加上明年AI將有明顯進展，持續帶動相關台廠受惠，台股後市表現仍可期待，主要看好AI趨勢帶動資料中心擴建及衍生需求。

張哲瑋表示，AI基礎建設需求將延續至2025年，若企業進一步發掘到可持續發展的AI營利模式，市場強勁需求可能再延伸至2026年。雖因部分零組件仍需要時間優化，2025年上半年GB200出貨量可能低於預期，但整體AI市場需求仍然強勁。在GB200放量時間可能遞延的情況下，部分廠商選擇採購GB300，也讓GB300相關供應鏈受惠。

近期市場資金開始轉向GB300及ASIC伺服器供應鏈，張哲瑋表示，GB300在設計中重新導入類似UBB（通用基板）及OAM（加速器模組），並新增連接器的設計，使得部分新供應商重獲關注。為了提升算力，GB300對CCL（銅箔基板）材質要求有較明顯的提升，帶動高階CCL價量同漲，有利相關類股獲利及營收成長。因應算力提升，GB300需要的散熱效益也隨之上升，有望帶動散熱族群營運。此外，雲端服務商也積極開發ASIC伺服器，使相關類股受惠。

第二，是資料中心建置衍生的高速傳輸需求。張哲瑋表示，隨著數據傳輸量成長，資料中心對頻寬需求從400G提升至800G，使800G連接器的滲透率，預計從明年開始持續拉高，有利光通訊及高速傳輸族群營運。而用於晶片端傳輸整合的CPO（矽光子及共同封裝光學元件）產品，也有機會在2025年看到初步的成果，使相關類股具備成長潛力。

AI終端產品方面，張哲瑋表示，近期終端消費需求疲弱，若2025年下半年的經濟保持穩定且通膨降溫，使消費者重拾購買意願，有機會帶動AI PC及手機銷售出現較明顯的回升，為供應鏈帶來正面效益。相較於AI PC及手機，折疊機市場又是不同的光景。先前華為推出三折疊手機，市場反應高於預期。其他品牌的折疊手機也有不錯銷售量，反映該市場仍具備成長潛力。目前蘋果也積極開發折疊產品，未來若推出，有機會帶動相關供應鏈。

統一投信建議投資人透過主動式台股基金布局，並採分批買進或定期定額方式進場。面對市場變動，專業投研團隊可以快速調整投資組合以應對。統一台灣動力基金投資範圍橫跨台股各產業，能夠靈活應變類股輪動。這檔基金短中長期皆有優異表現，2年報酬率超過9成，5年報酬率達到198.92%，10年報酬率甚至高達452.63%，在同類型基金中皆排名居前。