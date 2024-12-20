多重資產基金 可攻可守

今年最後一次FOMC會議後宣布降息1碼，但聯準會對明年降息預期僅兩碼，連帶影響台美股市大幅下挫、10年期公債殖利率走升、美元指數上揚。面對市場震盪，法人建議可透過多重資產基金穩健布局，進可攻、退可守。

根據CMoney統計至17日，在全數779檔多重資產基金中，富邦AI智能新趨勢、聯邦高息策略、中國信託成長轉機、野村全球科技、富蘭克林華美多重資產收益、凱基未來世代關鍵收息、中國信託科技趨勢等，近一周績效逾1.5%以上，打敗台股大盤的負報酬，展現分散風險的穩健增長力。

中國信託投信分析，聯準會降息1碼，符合市場預期，但從利率點陣圖的調整來看，明年預期僅會降息兩次，大幅低於市場原先預期的四次，顯示聯準會對通膨的警戒程度仍然偏高。因此，不代表降息循環已結束，有可能僅處於或接近放慢、暫停降息的位置，導致近期債市陷入回檔盤整，但中長線仍有利債券走勢，主因川普上任後的政策尚未明朗，以及關稅引起的貿易壁壘，將會抑制全球需求的發展，對經濟產生一定的影響，所以建議投資人仍可留意債券投資機會。