定期定額 把獎金變大

金龍年將近尾聲，為了犒賞員工一年來的辛勞，企業紛紛宣布發放年終獎金消息。然而根據勞動部調查，國人退休金來源仍有高達七成仰賴勞保老年給付與勞工退休金，有不足之虞，專家建議，趁著發放年終之際，不妨將部分資金用於基金定期定額投資，為退休建構第三層保障。

勞動部2023年勞工生活及就業狀況調查統計顯示，約89.8%勞工有規劃退休後生活費用來源，較前一年度的87.6%微幅提升。不過，勞保老年給付及勞工退休金仍位居最大宗的退休金來源（複選），比率達69.7%。

基富通總經理王浩宇分析示，目前國人退休生活費來源主要為政府社會保險、職業保險，前者如勞保老年年金、國民年金等，後者則有勞工退休新舊制、軍公教退撫金等，但這兩筆退休金只能應付目前最基本的生活開支，如果再考慮通膨、醫療及長照需求，一定要自行儲備個人的第三筆退休金，避免不夠用的風險，減輕對於未來的焦慮。

一般來說，扣除勞保年金與勞退後，勞工只須再準備600萬至700萬元。假設25歲開始每個月紀律投資3,000元，若年化報酬率6%，不到60歲即有機會累積到600萬元，達成目標不致太難。

王浩宇表示，退休準備是一項超長期的投資，必須掌握「及早開始、持之以恆」的要訣，因此挑選投資工具不是報酬率高就是最好，更要著重長期穩健。以退休準備等長期理財為目標的理財工具來說，定期定額年化報酬率如有5%至8%，已算相當不錯。

以基富通配合政策推出的「好好退休準備平台」為例，根據晨星統計，好好退休專案基金自2021年10月成立以來到今年11月底，定期定額的平均報酬率為22.5%，年化超過6%。王浩宇強調，平台上架的專案基金都已由專家篩選過，風險報酬等級介於RR2到RR4，剔除最保守的RR1與最積極的RR5，長期績效與波動度都相對適合最為退休規劃工具。

儘管退休工具不必追求投報率最高工具，但民眾仍好奇各類基金績效。依基富通統計，各類基金中，以台灣股票型表現最佳，成立來的定期定額平均報酬率達30.5%，年化報酬率近10%；其次是積極型、穩健型與目標日期型，各為28.6%、23.6%與23.4%，表現同樣亮眼；而保守型以債券為主，為11.3%，則較適合退休族將退休金回存，保持退休金的長期購買力。