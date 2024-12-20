2025第1季基金投資趨勢／股債混搭策略 兼顧資產品質

群益投信指出，川普即將於2025年1月重返白宮，對全球經濟及金融市場增添變數，但機會與波動也並存。在第1季，建議投資人採取股債混搭策略。純股票資產可占四成，聚焦美股新創及印度中小型基金；收益型多重資產基金占兩成，以強化多元收益來源；長天期美債及非投資等級債ETF各占兩成，以兼顧資產品質、穩健收益及潛在資本利得。

美國整體經濟仍具韌性，在通貨膨脹受控下，美國聯準會（Fed）也不致於改變目前降息路徑，預估企業獲利將逐步回歸均衡成長，群益投信建議美股基金可占兩成。以群益美國新創亮點基金來說，到11月底，前三大布局產業為科技股占50.1%、金融股7.5%、民生消費股6.3%。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，後續市場目光將轉移至川普政府實際政策規畫及執行狀況，整體而言美股表現仍值得關注。產業方面，考量美國政策為促進美國成長、減稅和跨產業鬆綁管制，可留意兼具成長性及政策支撐標的，例如軟體股、金融服務公司、國防類股等。

印度長期成長動能強勁，也可望受惠於川普2.0，可配置20%資金。群益印度中小基金為國內唯一一檔印度中小基金，今年來大漲36%，在所有印度股票基金中名列前茅。產品獨特且績效優，這檔基金到11月底的規模已成長到163.2億元；前三大布局產業依次為資本設備股的19.4%、金融股的16.8%、科技股的12.6%。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，中長期來看，印度的經濟與企業獲利預期仍強勁，搭配政局穩定，政策延續性高。此外，市場關注川普再度上任對亞股的影響。依歷史經驗，在美國大選後，印度股市表現通常優於其他主要亞股，因此投資前景仍正面看待。

群益投信指出，各界關注川普、Fed政策、中東地緣政治情勢等，也造成金融市場波動頻頻，建議訴求穩健投資的投資人，不妨透過多重資產策略來因應，以股債多元靈活配置的多重資產基金與組合平衡基金，來平衡投資組合波動，並掌握各資產輪番表現的契機。

群益潛力收益多重資產基金可占兩成。這檔基金目前的股票部位占54.4%最多，其次是投資等級債10.2%、非投資等級債9%；市場別則以美股（含ADR）占88.6%最多，其次是台股3.5%。如果選擇新台幣月配息級別，今年來的年化配息率約7%。

在降息驅動下，今年來債券ETF廣受青睞，規模與受益人數都明顯增長。群益投信指出，寬鬆環境有利債市表現。結合ESG概念的長天期BBB級債最值得留意，兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢。另外，非投等債具備高息優勢，且企業體質改善，預期將持續吸引資金進駐。

群益ESG投等債20+（00937B）去年12月上市，已成為規模最大與受益人數最多的投資等級債券ETF，規模突破2,300億元，受益人數32萬人。這檔ETF的成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG優質企業所發行的長天期BBB級公司債。

群益優選非投等債則於今年8月成立，規模已超過100億元，追蹤ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，鎖定高債息，首創信用因子加權。