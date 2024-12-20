非投等債投資契機浮現

美國聯準會12月會議如市場預期降息1碼，降息落地，債券ETF投資持續發燒，昨（19）日債券ETF表現以短債、非投等債表現相對抗跌。自今年9月聯準會首次降息以來，債券ETF含息報酬表現前十名有一半是非投等債ETF。法人表示，資金面及基本面讓非投等債表現值得期待，可把握投資契機。

法人建議，短期內公債殖利率下行空間有限的情況下，債券ETF投資可鎖定存續天期偏中短、中段信評的債種，並適度承擔信用風險，以換取利差優勢，兼顧追求債息目標。

群益投信表示，聯準會後續將放緩降息步伐，2025年僅會有兩碼降息，2026年也是同樣的降息幅度，使得市場對後續降息預期明顯降溫。不過面對降息，投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選。觀察各類固定收益商品從停止升息以及展開降息以來表現，非投等債表現優於其他固定收益商品。特別是全球資金匯集、聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投等債ETF更是首選。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，聯準會表示當前仍處於繼續降息的軌道上，此外，川普政策雖將左右後續通膨，但對美國經濟軟著陸信心仍高，這次聯準會議結果與美銀美林經理人調查報告皆暗示非投等債後續表現突出。此外，觀察非投等債的發債企業淨槓桿率處在2012年以來的相對低位，顯示其財務體質穩健，加上信用利差偏低，意味著違約風險較小，搭配現階段非投等債殖利率高於十年均值，具配置吸引力下，可望持續吸引資金進駐，表現仍值得留意。

凱基美國非投等債ETF經理人鄭翰紘表示，過去兩年的低利率環境其實不易在2025年複製重現，觀察過去60年美國10年期公債殖利率走勢，可以發現4.0%至5.0%的美國10年債殖利率或許才是常態。