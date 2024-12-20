中短天期債 適度配置

受FOMC會後釋出「降息周期放緩」訊號影響，美國十年期公債殖利率跳升，投資等級債吸引資金青睞。投信法人指出，隨聯準會對新政府的政策影響討論浮上檯面，顯示未來利率走向預估會更為謹慎，此階段建議配置中短天期債券，以降低利率風險。

法人指出，從會後公布的點陣圖觀察，預期2025年的利率政策從降息3碼變降息2碼，即在經濟和資產價格穩定、通膨存在上行風險等多重因素影響下，明年第1季乃至上半年聯準會暫停降息機率升高。後續觀察明年元月新政上路後，關稅與移民政策對需求端帶來的影響，若川普政策引發經濟放緩、美股止漲回落，屆時聯準會或許會加快降息腳步。

12月配息投等債ETF年化配息率前十

受美國聯準會放緩降息訊號影響，美股四大指數下挫，台股跟著下跌，債券ETF則受矚目。統計12月配息的33檔投資等級債券ETF中，年化配息率前十都有超過5.5%水準，前5檔配息率更在6%以上，包括凱基A級公司債（00950B）、國泰A級科技債（00781B）、大華投等美債15Y+（00959B）、中信優息投資級債（00948B）、群益ESG投等債20+（00937B）。

凱基A級公司債（00950B）基金經理人李暢表示，從FOMC會後聲明可以看出，聯準會的貨幣政策已更趨近中性立場，債市布局若過度期待大幅降息，恐怕承擔過多的利率風險。現階段仍建議配置中短天期債券以降低利率風險，可透過中段信用評等（信評A~B）信用債券提升票息水準，讓整體債券操作更著重於票息收益，降低利率波動對債券價格帶來影響。

統一ESG投等債15+ETF（00966B）基金經理人張美媛指出，受鷹派貨幣政策影響，債市短線預計呈現震盪。投資等級公司債目前殖利率處於高檔，可持續受惠降息循環、經濟成長穩健及川普減稅多重利多。

張美媛分析，聯準會12月如期降息一碼，9月首次降息至今，高利率對經濟的緊縮效果已大幅緩和，未來貨幣政策將進入新階段，後續降息將更為謹慎，使債市出現較大波動。最新點陣圖顯示，未來降息幅度低於市場預期，但聯準會長期利率預估為3%，低於本次降息後的利率4.25%-4.50%，顯示未來仍有降息空間，只是幅度和速度變緩，短線震盪反而提供債市投資人不錯的進場機會。