電動車商品 長線布局

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
電動車概念基金及ETF績效表現
電動車概念基金及ETF績效表現

歐美啟動降息循環，且中國車市在政策加持下，有利支撐電動車銷量動能延續，對2025年全球車市審慎樂觀。觀察近三個月來電動車主被動式基金，多檔基金皆有逾13%的強勁表現，法人建議可長線布局。

根據CMoney統計至16日，國泰全球智能電動車ETF、群益智慧聯網電動車、富邦未來車ETF、 新光標普電動車ETF、日盛全球智能車、合庫AI電動車及車聯網創新、凱基未來移動，近三個月平均績效達17.7%，大幅超越台股大盤的5.4%。

Bloomberg新年度電池價格調查，分析電動車、公車和商用車的343個資料點，在2010年開始調查時，1kW價格接近1,300美元；至2024年，電動汽車電池組成本下降20%。隨著電池價格持續下降，2026年將可迎接平價的電動車電池價格，有望刺激電動車銷量增長。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，電動車產業持續發展，各國電動車產業政策的支持與鼓勵下，進一步促進電動車普及，連帶相關產業鏈之投資前景也跟著看俏，在美國、歐洲、日本、中國等地先後訂出禁售燃油車的政策與時程，運具電動化將是移動工具發展之主流趨勢。

電動車市場需求持續增長，市場預估2036年電動車的銷售佔比將超越燃油車，而相關供應鏈商機龐大，軟硬體皆有投資亮點，另外，考量明年歐洲碳排放考核轉嚴，加上中國智能駕駛功能帶動消費者購買意願，電動車相關供應鏈表現可期。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，全球達成淨零排放目標明確，各國電動車滲透率將持續提升，歐洲部分國家電動車補貼陸續退場，但透過補貼充電樁以及提高碳稅和燃油稅等措施，由補貼政策轉向結構性的改變，一定程度上推升電動車銷量；中國將持續受惠政府政策的影響，雖然2025年基期高，但在電動車購置稅減免延長的背景下，預期電動車銷量維持雙位數成長。

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