境外基金 三主題聚焦

美股四大指數近一個月收紅，S&P500指數更是頻創歷史高，顯示市場正消化各種雜音、回歸基本面，而美國經濟數據表現也釋出有助於穩定市場信心的訊號。根據理柏統計，所有境外基金近一個月績效表現前十強主題，明顯集中在美國、科技、資安趨勢等主題。

在網路安全威脅愈來愈嚴重之際，加上明年元月即將走馬上任的新任美國總統川普有意強化資安領域，在政策與財報表現支撐下，資安主題不再是選項，而是投資組合裡的標配主題。

安聯投信表示，大多數網路資安公司財報顯示季度營收強勁，市場情緒改善和即將到來的旺季效應，預期後續併購活動可能增加，主要是受惠於著眼於網路相關未來成長機會和戰略定位潛力；調研資料也顯示，資安支出成長率預期將是整體科技支出成長率的三倍以上。

此外，網路資安領域相關評價面仍具吸引力，企業價值對銷售比率仍處於疫情前水準。若進一步觀察，網路資安仍是科技類股中較為穩健領域之一，且較不受近期干擾AI相關正反面雜音影響。

安聯投信指出，整體而言，已開發市場經濟活動要比2024年初的預測更為強勁。根據絕大多數金融市場參與者的看法，此一溫和成長趨勢很可能會延續至 2025年。與此同時，預期通膨將更接近全球主要央行2% （通膨警戒線）的目標，變數在於川普再次擔任美國總統後會發生什麼情況，短期內美國經濟成長持續樂觀。

展望後市，安聯投信表示，美國經濟有望實現軟著陸，即使美國股票估值偏高、企業債券利差緊縮、市場波動性異常低且可能出現意外的震盪，偏好風險資產。

消費、企業獲利數據對股市帶來正面激勵，今年感恩節、黑色星期五和網路星期一消費數據亮眼。國泰投顧盤點出主要國際跨境大型電商企業消費強勁背後的原因，是新一輪周期性產品汰舊換新潮可望展開，此外，企業透過生成式人工智慧驅動電商「直接推薦」助漲業績也是一大催化消費因素，近期消費數據強勁，帶動「非必需消費品」產業及消費性服務企業的獲利持續上修。