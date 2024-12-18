台股基金 績效紅通通

龍年已剩下一個月，統計台股大盤自龍年以來上漲逾兩成，近一月更是擺脫區間震盪上漲2.1%，台股基金近一月績效平均逾6%，近九成台股基金同期間績效打敗大盤，其中，群益中小型股、瀚亞中小型股、群益創新科技等三檔增幅逾一成。

群益中小型股基金經理人蔡孟軒表示，在AI 需求及內需穩定的扶持下，台灣景氣仍在擴張軌道，主計處估2025年台灣GDP逐季上升。對於台股後市，近期外資期貨空單維持4萬口左右，推測為川普上任前的避險空單，影響不大，反而有利於個股表現。

依照過往20年來的統計，11月若是收黑、12月上漲的機率逾90%，預期12月作帳行情啟動，加上台股技術面轉佳，指數站上季線，且月線、季線同步往上，有利多方。

台股基金近一月績效前十名

群益創新科技基金經理人孫傳恕指出，美國新當選總統川普仍把AI相關投資領域放在政見推薦主軸中，趨勢上對台灣電子產業有利。台股受惠景氣面回復，以及資金面充沛的雙重利多，預估可持續過年前作帳行情，帶來類股輪動機會。

產業部分，GPU與AI處理器與ASIC表現佳，AWS持續加單，可關注其上中下游相關供應鏈。

AI帶動光通訊市場及矽光子技術的高速成長，加上川普當選後預期將強化去中化政策，有利美國CSP大廠轉單台灣光通訊廠商。

雖然台股已連續數年由權值股領軍，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈認為，此狀況在明年可能有所轉變，首先是本季起不少中小型股已率先創高，預期中小型股在AI新一代晶片的挹注之下，相關零組件廠商將因而受惠。

由於中小型股的獲利外溢效應，往往較大型股延遲，在台股企業獲利成長趨勢不變的環境下，中小型股將能受惠外溢效果帶動獲利成長加速。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，聯準會降息周期將會有利於2025年業者業績有機會回到成長軌道；產業面則是持續看好半導體先進製程、AI邊緣裝置，低基期景氣循環產業如車用半導體、航運等，預期業績有機會因為中國救市提前進入旺季。對明年整體台股仍持中性偏正面看法，尤以AI產業持續發展，成長值得期待，建議投資人採定期定額、拉回買進方式進場布局。