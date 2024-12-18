中小股商品 逢低布局

今年行情由權值股領軍，截至12月18日，加權指數今年來漲29.2%、櫃買指數漲9.02%，近期因川普2.0政策變數影響，產業面臨潛在關稅衝擊及轉嫁能力的挑戰，市場波動放大，櫃買指數更是壓在年線之下。

法人認為，中小型股明年將有望接棒表現，現階段適合逢低布局台股中小型基金。

根據Lipper統計至12月16日，17檔台灣中小型股票基金平均上漲2.5%，其中，瀚亞中小型股基金漲5.9%最強、中國信託台灣活力基金績效也有5.8%、群益中小型股基金漲4.5%，漲逾3%的有施羅德台灣樂活中小、富邦精銳中小、日盛小而美和野村中小基金。

瀚亞中小型股基金經理人葉彥廷表示，展望後市，短期時序接近年底，出現獲利了結賣壓，同時在川普上任前夕，市場對於關稅政策的不確定性仍高，因此中小型股在近期的波動度將會加大，惟明年第1季將陸續進入Nvidia GB200產品的出貨潮，相關個股業績將陸續看到貢獻，建議投資人針對看好的標的趁此波拉回時積極佈局。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈認為，由權值股領軍的狀況在明年可能轉變，首先是見到第4季起不少中小型股已率先創高，預期中小型股有望在AI新一代晶片的挹注之下，相關零組件廠商能首先受惠，且由於中小型股的獲利外溢效應往往較大型股延遲，在台股企業獲利成長趨勢不變下，中小型股將能受惠外溢效果，帶動獲利成長加速。

統一中小基金經理人張哲瑋表示，看好AI類股中的上游晶圓代工及相關零組件，部份IC設計服務類股也有落後補漲機會。雖然短線上GB200量產出現雜音，但AI強勁需求延續至明年，為資料中心建置及連接器相關類股帶來利多。

摺疊機市場仍具備高成長潛力，蘋果有望加入摺疊機領域，也讓供應鏈可望受惠。