美銀美林經理人調查／明年展望 最看好美股

根據12月美銀美林經理人調查報告顯示，對「川普2.0」的美國經濟預期樂觀，加上聯準會降息政策，受訪經理人認為經濟將軟著陸甚至不著陸的比率超過90%，現金配置創歷史新低，美國股票配置達歷史新高，全球風險偏好觸及三年高點。

12月美銀美林全球基金經理人調查 展望2025年各類資產的表現，受訪經理人最看好美股，尤其是羅素2000小型股的表現，其次為科技股，並表達加碼銀行、保險等金融類股的比率也創下歷史新高；債券方面則維持減碼，並預計美元將持續走強。

至於2025年市場展望調查顯示，最可能激勵市場表現的因素是中國經濟的加速成長，而最可能拖累市場的因素是全球貿易戰。在川普的政權下，最具衝擊性的是其貿易政策，其次為移民政策。

本次調查顯示，全球貿易戰引發經濟衰退成為經理人最擔憂的三大尾端風險之首，其次為通膨導致聯準會再度升息。做多科技七雄仍為最擁擠交易，做多美元居次。

12月美銀美林經理人調查是在6日至12日間進行，對管理5,180億美元資產的204位經理人調查。景順環球首席市場策略師Kristina Hooper也認為，勞動力市場暢旺及整體家庭財政穩健將促進消費及整體經濟持續成長，而金融環境持續放寬及實質工資成長應會推動明年美國經濟再度加速成長。

富蘭克林證券投顧表示，美國資產仍將穩居投資主流，核心配置建議首選美國平衡型、美國非投資等級債及複合債券型基金，股市布局建議兵分三路，除創新科技基金外，建議增加美國價值型、美國小型股、公用事業、基礎建設。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克指出，預估2025年企業獲利成長將加速至15%，但目前股市評價面並不便宜，精選標的更加重要。經理團隊目前對股債市看法均衡，尋求市場波動所創造的收益機會。

市場預期關稅及移民驅逐是川普上任後首要行動之一，但對其稅收政策關注度也拉高。安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，預期市場短期仍將呈現波段，因須持續消化川普新政策及聯準會降息步調變化；但若川普政府使用參議院和解程序來力促企業減稅過關，對未來幾年美國企業獲利影響將相當顯著，因而對股市中長期看法樂觀。