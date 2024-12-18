全球平衡型基金 可攻可守

美國新總統就任前，市場情緒更顯積極做多美國股市。法人分析，由於期待川普削減公司稅以及放寬監管所致，因此川普人事任命及政策實行將是2025年第1季投資重點，在全球經濟數據不同調下，建議透過全球組合平衡型基金分散風險，並掌握市場投資節奏。

近一個月來股市震盪，全球組合平衡型基金也展現攻守兼具的特性。根據CMoney統計至16日，前十強包括：群益多重資產組合、瀚亞股債入息組合、安聯四季雙收入息組合、永豐全球多元入息、台新全球多元資產組合、復華奧林匹克全球優勢組合、群益全民成長樂退組合、野村鑫平衡組合、日盛目標收益組合、施羅德全週期動態多元資產組合，平均績效達2.6%，超越台股大盤1.3%。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，共和黨的全面執政使市場預期川普政策落實可能性提高，其中降稅及增加政府支出將可能提高美國經濟動能，及企業獲利提升，且降低金融監管皆有利美股、美元表現。

不過，政府赤字、發債金額上升，恐使通膨預期及公債殖利率上升，且Fed剛啟動的貨幣政策寬鬆態度可能改變，聯準會主席鮑爾重申聯準會未來新政策仍持謹慎觀望態度，但以近期的經濟數據研判，2025年降息幅度將縮小至2-3碼，導致債市近期震盪。

謝夢蘭指出，川普的貿易保護主義與威脅對中墨加提高關稅則為後續的產業鏈與金融市場帶來不穩定的因素，致市場的波動性將維持在較高的位置，建議採取股債組合平衡基金，分散市場風險並降低波動度。