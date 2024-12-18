消費主題基金 漲相佳
降息利多帶動消費類股自11月以來表現優於全球股市及科技股，消費主題基金今年來表現較突出者漲幅達三至四成。法人認為，隨美聯準會啟動降息循環，消費動能可望回升，可聚焦品牌權值龍頭及創新成長題材，掌握消費趨勢商機。
法人指出，先前因消費者信心疲軟加上市場擔心美國經濟可能陷入衰退，導致消費指數表現落後，不過，第4季以來經濟維持擴張，加上貨幣政策由緊轉鬆，消費產業股價開始展現漲勢。
統計至今年12月17日，MSCI世界非必需消費類股指數自11月以來漲幅達14.8%，同期間MSCI世界指數同期間僅上漲3.8%，也優於擁有強勢AI題材的MSCI世界資訊科技指數同期間漲幅8%。
復華全球消費基金經理人龔曉薇表示，根據彭博資訊預估，2025年全球經濟可望溫和成長，預期隨美國銀行放款態度轉趨積極。
此外，降息有助提振車市、房市、耐久財消費及企業投資；因資金成本下降，對利率敏感度高的行業、消費與投資的效益將可望逐步顯現。
街口投信表示，必須消費產業相對非必須消費盈餘轉強，唯在評價面部分仍未反映此趨勢，考量總經環境包含利率、通膨、消費信心等影響，以及相對評價面因素，看好必須消費未來股價表現優於非必須消費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言