消費主題基金 漲相佳

降息利多帶動消費類股自11月以來表現優於全球股市及科技股，消費主題基金今年來表現較突出者漲幅達三至四成。法人認為，隨美聯準會啟動降息循環，消費動能可望回升，可聚焦品牌權值龍頭及創新成長題材，掌握消費趨勢商機。

法人指出，先前因消費者信心疲軟加上市場擔心美國經濟可能陷入衰退，導致消費指數表現落後，不過，第4季以來經濟維持擴張，加上貨幣政策由緊轉鬆，消費產業股價開始展現漲勢。

統計至今年12月17日，MSCI世界非必需消費類股指數自11月以來漲幅達14.8%，同期間MSCI世界指數同期間僅上漲3.8%，也優於擁有強勢AI題材的MSCI世界資訊科技指數同期間漲幅8%。

復華全球消費基金經理人龔曉薇表示，根據彭博資訊預估，2025年全球經濟可望溫和成長，預期隨美國銀行放款態度轉趨積極。

此外，降息有助提振車市、房市、耐久財消費及企業投資；因資金成本下降，對利率敏感度高的行業、消費與投資的效益將可望逐步顯現。

街口投信表示，必須消費產業相對非必須消費盈餘轉強，唯在評價面部分仍未反映此趨勢，考量總經環境包含利率、通膨、消費信心等影響，以及相對評價面因素，看好必須消費未來股價表現優於非必須消費。