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定期定額金額增額前十大海外股票型基金 統一全球新科技最獲青睞

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
海外股票型基金今年來定期定額金額增額前十大。（資料來源：投信投顧公會）
海外股票型基金今年來定期定額金額增額前十大。（資料來源：投信投顧公會）

2024年全球股市行情熱絡，使長線投資人加碼海外股票型基金。據投信投顧公會統計，相較去年底，海外股票型基金11月單月定期定額扣款金額增加8.57%至13.05億元。依照基金公司分類，入榜檔數最多的是統一投信占三檔，且投資風格多元，分別為統一全球新科技、統一大中華中小及統一新亞洲科技能源基金，投資區域為全球、大中華區及亞洲。

與去年底數據相比，海外股票型基金中，11月單月定期定額扣款金額增額最高超過2,700萬元，第10名也有600萬元以上。其中，有近半數基金的投資區域為全球。排名第一的統一全球新科技基金，11月單月定期定額扣款金額達到7,050萬元，較去年底增加2,768萬元，增幅高達64.65%。這檔基金為科技主題基金，透過主動選股，從全球各市場中挖掘具備成長潛力的科技股，掌握AI時代新商機。

受到上半年大陸股市表現疲弱影響，大中華股票型基金的11月單月定期定額扣款金額，較去年底減少3,061萬元至2.77億元，但統一大中華中小基金的定期定額卻逆勢成長。相較去年底，這檔基金11月單月定期定額扣款金額成長至1769萬元，增額達到656萬元，增幅58.98％，也是榜上唯一一檔大中華股票型基金。統一投信另一檔入榜基金為統一新亞洲科技能源基金，今年來定期定額扣款金額也增加654萬元至1,991萬元，增幅48.91%。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，2025年股市有望延續多頭走勢，主要是因三大理由。首先是企業基本面，明年美股企業獲利預計仍將以5~10%的增速成長；第二是資金面利多，雖然聯準會可能提前放緩降息腳步，但美國通膨下行趨勢不變，聯準會利率將持續調降；第三則是金融狀況，目前美國經濟仍保持強勁，金融狀況穩定，沒有看到系統性風險。

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