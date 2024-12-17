聯準會（Fed）將召開今年最後一次FOMC會議，會後點陣圖依舊為判斷明年寬鬆貨幣政策的關鍵。法人指出，自今年9月聯準會啟動降息循環後，市場預估Fed在12月將會再降息1碼，非投等債券基金及ETF表現可期。

根據CMoney統計至13日，觀察全球非投資等級債券基金，今年來績效前十強表現，其中：鋒裕匯理全球非投資等級債券、鋒裕匯理美國非投資等級債券、復華美元非投資等級債券指數、瀚亞全球非投資等級債券、景順全球優選短期非投資等級債券、第一金全球非投資等級債券、路博邁全球非投資等級債券，績效逾10%以上，表現亮眼。

事實上，美非投資級債券基金表現同樣出色，在近半年來股市震盪之際，多檔全球非投資等級債券基金績效，仍優於台股大盤，攻守兼具。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民分析，目前美非投資級債信用利差已來到歷史相對低檔，眼見目前違約率穩定在不到1.5%的歷史低檔，預期信用利差將維持低檔盤整，反而後續可持續觀察聯準會的降息進程，才是影響債市表現的關鍵因素，中期經濟成長趨緩或是聯準會持續降息的趨勢都將有利美債，預估公債殖利率將向下往政策利率靠攏，而現階段債券殖利率處於相對高點，不失為進場布局時點。

張世民表示，降息趨勢持續，要見到美債殖利率再大幅揚升空間有限，看好降息循環帶動公債殖利率下行，有利債券投資。再者，目前美國各項經濟數據皆反映前景能見度佳，包括健康的就業市場、企業獲利預期持續提升等，提振投資人對經濟樂觀前景的信心，也印證美國經濟具強勁韌性，且因為企業融資成本隨穩步降息而獲緩解，有助於企業債券的整體違約風險下滑。