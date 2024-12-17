2025第1季基金投資趨勢／股六債四 平衡型商品穩中求勝

2024年全球風險資產價格震盪向上，美國聯準會（Fed）下半年開啟降息循環，川普贏得美國總統大選，則為2025年經濟及金融市場增添更多變數，投資人在建立及調整投資組合時要注意哪些風險？應該加碼或調降風險資產？本報特別邀請主要基金公司提供2025年第1季投資建議，大致以五檔基金進行資產配置，希望能協助穩健型投資人持盈保泰。

富蘭克林投顧表示，迎接川普2.0的全球新氣象，預期2025年美股多頭有望延續，第1季美國資產仍將穩居投資主流。雖然關稅和貿易威脅可能只是川普政府談判的手段，但短期內仍會引發市場震盪。建議投資人，第1季投資布局可採取股六債四比重，以債券及平衡型基金來降低投資組合的波動。

在美國收益平衡型基金方面，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金是富蘭克林旗艦基金之一，成立滿25年，常獲基金獎肯定，建議比重占20%。到10月底，這檔基金以債券比重占51%最多，再來是股票（含可轉證及股權連結商品）46%、現金3%。如選擇美元月配息級別，半年來年化配息率7.99%到8.25%；基金也有日幣避險月配息級別，年化配息率與美元級別差不多。

富坦穩定月收益基金經理人波克指出，今年上半年美股主要貢獻來自美股七雄，市值占比高達大盤50%，若以等權重指數來看，表現落後許多，所幸下半年來市場廣度改善，創造更多投資機會。2025年美企獲利成長可望加速至15%，但股市評價面不便宜，精選個別優質標的更重要。

富蘭克林坦伯頓公司債基金則主要投資美國非投資級債券，可布局20%。這檔基金自1996年成立已近30年，經歷過七次美國總統大選洗禮，中長期績效穩健，國人相當捧場，持有比重接近基金的六成。產業以金融債占14.3%最多，次是能源債13.9%、工業債8%、健康醫療債6.6%；平均債信評等BB-，平均存續期間2.97年。今年9月推出美元穩定月配息級別，年化配息率逾9.5%；6月起新增日幣避險月配息級別，年化配息率6.24%到6.49%。

純股票基金方面，三檔重點基金可各占兩成。其中，富坦科技基金88%在美股，搭配台灣及荷蘭等龍頭企業；到10月底規模w108.8億美元，居同類型基金前茅，聚焦AI，受惠AI長期成長動能。

富蘭克林股票團隊投資長暨富坦科技基金經理人柯堤斯指出，科技股將受益於共和黨贏得大選。減稅優惠將提振企業資訊科技支出，有利軟體領域。共和黨放鬆AI監管，確保美國AI技術的領先地位，有利受到嚴格反壟斷審查的科技巨頭，小型科技股也有望受益更活躍的併購環境。不過，關稅可能影響電商及消費電子等市場。

美盛銳思美國小型公司機會基金，專注美國小型及微型企業投資，跳脫大盤的產業框架，目前側重工業和科技類股。基金經理人斯托菲爾表示，長期趨勢將有利於科技和工業領域的小型股，因為政府和民間機構將持續投入美國基礎建設的更新、提升國內晶片製造能力及促進製造業回流。

印度具備川普盟友及改革題材。富坦印度基金自2022年底的12.4億美元快速擴增，到今年10月底達29.3億美元，成為台灣核備規模最大境外印度基金。基金側重金融深化、內需消費、高階科技、基礎建設等四大題材。