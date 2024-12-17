台股動能向上 先蹲後跳

時序進入年底，近期全球市場表現震盪，保德信昨（17）日指出，2025年全球金融市場將維持多頭格局，投資建議仍著重於美國相關資產；台股也因全球AI供應鏈完整，指數預測區間大約在22,000點至26,000點之間。

針對2025年市場展望，保德信投資長李孟霞表示，全球經濟成長基本維持穩定，美國經濟明年展望仍然穩健，而歐元區因為今年基期低，呈現成長的態勢，日本需要關注日央的貨幣政策及日幣的波動。以目前經濟數據看，美債或投等債在高利環境下，仍然是優質收息投資工具，美國就業市場仍為重點觀察指標。

台股明年整體表現，李孟霞分析，川普就職後，第1季市場焦點關注美國新政府政策風險，及聯準會貨幣政策，預料第1季指數波動將加大；預期台灣加權指數有機會於第1季落底後，展現前低後高、逐步向上的態勢。

題材方面，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，從全球AI伺服器銷售數據看出產業趨勢，還包括矽光子、CoWoS、ASIC等概念族群熱度將持續。