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科技商品 定期定額布局

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美國11月CPI增幅符合預期，重燃市場對聯準會降息期待，提振科技股走勢，那斯達克指數突破2萬點大關，16日上漲1.25%或247點，至20173.74點，再度創新高。法人表示，美國科技七巨頭股價表現依舊亮眼，特斯拉、亞馬遜等企業屢創新高，預計2025年科技股仍是市場主流，建議投資人定期定額介入。

據Lipper統計，26檔全球科技股基金今年來至12月16日的平均績效達33.2%，其中統一全球新科技基金績效為54.6%最高、瀚亞美國高科技基金以47.6%的表現排第二、路博邁5G股票與兆豐全球元宇宙科技基金也都有43%以上的報酬。

Morgan Stanley針對主要公司科技長進行調查，2025年資訊科技相關預算年增率為3.6%，企業在資訊科技上的支出優化緩解、生成式AI進入發展的中期階段、成本下降，有利於軟體中的垂直應用業者。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，半導體族群較高營收比重來自國際市場，川普上台後關稅與政策不確定性可能使半導體股走勢呈現較高波動，相比之下，軟體雖然尚未成熟，但基期不高，對關稅敏感度也較低，會適當增持軟體與資訊服務業者的比重。

目前NVIDIA新舊AI晶片產品交替階段，預計2025年推論需求占比將大幅提高，深度學習的大爆發，將加速AI應用的落地，意味著AI產業趨勢迎來另一階段的高速成長。2025年IT支出展望呈現加速現象，受惠於高利率水準降溫，中小企業投資復甦，帶動軟體投資回升。

據上一次川普上任，統計2017年1月20日至2021年1月19日間全球股票指數上漲53%，美國費半指數漲幅更是達到233%，那斯達克也有137%漲幅，打破川普執政獨惠傳產股的迷思。

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