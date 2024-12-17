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全球股票基金 還有戲

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
全球股票基金，還有戲。（歐新社）
全球股票基金，還有戲。（歐新社）

美國、日本、台灣、菲律賓、英國利率決策都集中在台灣時間19日出爐，金融市場將迎接全球央行決策的「超級星期四」，市場靜待本周聯準會（Fed）年度最後一次利率決策會議，預期Fed將降息1碼，將有助延續全球股票型基金表現。

據CMoney統計至13日，全球股票型基金近一個月以來前十強表現，包括：群益印度中小、日盛全球關鍵半導體、群益大印度、野村雙印傘型基金之印度潛力、路博邁5G股票、復華全球消費、瀚亞非洲、群益印巴雙星、新光全球AI新創產業、華南永昌全球精品，皆達5.8%以上的績效，超越台股大盤。

近一個月來全球股票型基金以印度、科技類型表現亮眼。另外，美股在12月年終旺季行情，多頭上升趨勢仍由個股基本面帶動。

全球股票型基金績效
全球股票型基金績效

野村基金（愛爾蘭系列）-印度領先股票基金經理人梅塔（Vipul Mehta）分析，綜合來看，看好印度股市前景包含五大因素：大選後漸趨穩定的政治環境、中央政府加速建設基礎設施、地方政府對新技術投資、對國內製造業的支持、鼓勵私人企業研究創新的補助。

Vipul Mehta提醒，印度目前評價仍高於其歷史平均水平以及其他新興市場，雖然印度企業每股稅後盈餘成長（EPS）仍維持雙位數成長率，但目前並未再取得上調；同時，須留意地緣政治風險，中東地緣政治動盪恐造成原油價格持續上漲，帶給印度潛在通膨壓力。

科技方面，日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，因目前不僅正處於新舊晶片交替的空窗期，也是美國新舊政權交接的真空期，壓抑行情。而輝達GB200出貨將隨著時間推移而逐漸增加，半導體先進製程相關公司仍將在2025年維持業績成長，有望帶動CoWoS相關製程廠商營運，而川普正式入主白宮後，更清晰的半導體產業政策將使此類股票利空出盡。

國際半導體產業協會預期，2024年全球半導體製造設備銷售額將達創紀錄的1,130億美元，年增6.5%，成長態勢將延續到明年。SEMI預估半導體設備將看旺到2026年。

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