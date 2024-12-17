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REITs有底氣 規模躍進

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國聯準會11月降息，帶動全球股市多頭行情再現，境內相關基金也持續成長，其中科技、REITs等主題最吸金，居11月投信發行海外基金規模增加居前標的。

標普500、那斯達克等全球股市指標指數11月受惠降息利多，及川普於美國大選勝出屢創佳績，帶動境內跨國投資股票型基金規模達5,255億元，攀今年來新高；此外，與利率敏感度高的不動產證券化（REITs）基金，11月類型規模增幅達14.4%，居所有類型之冠。

投信投顧公會公布，科技主題方面，復華亞太神龍科技、聯博美國成長入息、復華全球物聯網科技、統一全球新科技、復華全球大趨勢等聚焦科技成長主題的海外股票型基金，11月規模皆有明顯成長，今年來績效達三至五成；REITs主題方面，復華不動產證券化基金單月規模增加近20億元，表現突出；此外，布局仍處高度成長的新興經濟體如印度、越南基金標的榜上有名。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，11月美國大選結果底定，市場不確定性下降，加上川普政策作風金融市場偏多解讀，搭配降息循環開啟有利企業資本投資復甦推升經濟成長，吸引資金持續流往成長性較高的科技產業，研判2025年股市仍將延續多頭走勢，AI類股為股市布局主軸，操作採中性偏多，並搭配基期較低且有望受惠企業資本投資增加類股，因應市場變化。

復華全球資產證券化基金經理人張正宇指出，從美國REITs公司財報顯示營運基本面築底好轉，醫療、零售及數據中心相關次產業需求強勁，進而推升股價上漲。基金布局成長性佳的類股，尋找其餘產業投資機會。

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