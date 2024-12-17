法人看台股 布局時機到

台股上市櫃公司今年獲利上看4兆元，投信法人普遍看好2025年台灣經濟及企業獲利持續成長， 帶動台股延續多頭行情，可望推升台股基金表現。

統一台灣高息優選基金經理人陳釧瑤表示，經過先前的整理，目前加權指數評價回落至中間水位，主計總處預估2025年經濟成長率將保持3%以上水準，並呈現逐季向上。

科技業景氣蓬勃，有助台股2025年企業獲利持續創高，年增率預估達到15%。雖然川普關稅政策可能會使台股出現較大波動，但近年台廠已擴大全球布局，透過分散產地，緩和潛在的貿易戰衝擊，穩定企業營收成長動能。若台股短線出現回檔，反而提供更好的布局時機。

科技股方面，陳釧瑤看好AI伺服器、AI終端產品、科技新產品供應鏈，及具備長期投資價值的高殖利率股。傳產則看好庫存調整告一段落的紡織類股，俄烏戰爭局勢若轉向停火，重建需求也有望帶動相關類股營運。

目前AI市場需求仍保持強勁，市場預估雲端服務商2025年資本支出將達到2,700億美元，年增率超過2成，加上輝達GB200將在2025年上半年量產，有望帶動供應鏈獲利。隨著AI發展至終端，市場預估全球AI PC／NB／手機滲透率未來3年將逐年上升。

安聯投信台股團隊表示，預估2024年上市櫃公司全年獲利可望達4兆元，2025年整體企業獲利有機會再創新高，挹注台股表現動能。就評價面來看，參考過去經驗，獲利復甦第一年通常享有較高本益比。

台股過去10年本益比約15到16倍，目前約18倍，預期在市場有新資金持續挹注下，本益比仍屬合理，尤其是受惠於近年台股ETF吸引大批新資金投入股市，推升市場本益比。

展望後市，台股持續受惠AI結構性成長，預期2025年仍以AI及半導體供應鏈最具成長動能。