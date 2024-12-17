境外固定收益基金 吸金

境外基金在台規模續創新高。根據境外基金觀測站統計，11月境外基金淨申贖金額新台幣43.8億元，整體規模來到4.49兆元，年增19.3%，但固定收益與股票型產品熱度兩樣情，固定收益基金單月淨流入154.3億元，股票基金則淨流出173億元。

觀察境外各類型基金在台規模情形，固定收益基金在台規模來到1.87兆元，年增27.8%，平衡型基金規模也來到1.07兆元，年增23.9%，股票基金雖然連12月呈現淨流出，但因全球主要股票市場近一年上漲動能強，基金評價獲得支撐，使股票型基金規模年增率維持正數。

11月淨流入前十名的境外基金當中，有五檔股票型基金、三檔固定收益型基金及二檔平衡型基金。

境外基金11月在台規模概況

專家表示，儘管境外股票基金連續12月淨流出，但熱門基金在台灣仍深受台人喜愛，尤其是美國、科技主題類型基金。

銀行理專表示，境外債券型基金相繼調高配息率，降息軌道加上股市波動度較高，固定收益產品成為避險好去處，除了抗震，短線可享高息紅利，長線有望賺資本利得。

瀚亞投資優質公司債基金研究團隊表示，投資等級債發行公司的信用品質持續優化，今年被升評的投等債遠高於被降評的投等債，顯示抵禦風險性資產波動的能力強；整體獲利成長強勁，趨勢也呈現向上格局，加上企業負債增速持穩且微幅向下，有利於信用品質進一步提升。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒看好美國非投資等級債市有三大利基支持，包括一、殖利率水準仍具吸引力，美國非投資等級債殖利率目前仍逾7%，較本波升息前低點3.75%仍高出近一倍左右，也顯著優於其他債市殖利率水準。

二、企業基本面仍然強韌，儘管成本攀升侵蝕企業獲利，不過在成本管控得宜下仍支撐企業淨利潤率仍處近五年的相對高檔，債務槓桿比也仍處低水位。

三、較窄的利差區間可望維持，企業基本面健康支持較高水平的信評水準，目前非投資等級債中信評等級較高的BB級債占比達五成左右，處歷史相對高檔，是支持利差較窄的最有力因素，且參考過去經驗，較窄的利差甚至可維持逾二年左右時間。