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保德信2025年投資展望：台股指數上看22,000-26,000點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
保德信看2025年台股指數，預估約為22,000點至26,000點。由左至右：保德信市場策略團隊主管葉家榮、PGIM保德信基金經理人張芷菱、PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉、保德信投資長李孟霞、保德信總經理梅以德、保德信海外投資團隊主管毛宗毅、PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈、PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜。保德信／提供
保德信看2025年台股指數，預估約為22,000點至26,000點。由左至右：保德信市場策略團隊主管葉家榮、PGIM保德信基金經理人張芷菱、PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉、保德信投資長李孟霞、保德信總經理梅以德、保德信海外投資團隊主管毛宗毅、PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈、PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜。保德信／提供

保德信17日舉辦2025年全球/台股展望記者會。保德信指出，短期市場震盪難免，2025年全球金融市場將維持多頭格局，投資建議仍著重於美國相關資產；台股也因全球AI供應鏈完整，指數預測區間大約在22,000點至26,000點之間。

針對2025年市場展望，保德信投資長李孟霞表示，2025年全球經濟成長基本維持穩定，美國經濟明年展望仍然穩健，而歐元區因為今年基期低，呈現成長的態勢，日本需要關注日央的貨幣政策及日幣的波動。

以目前經濟數據來看，美債或投資等級債在高利率環境下，仍然是優質的收息投資工具，而美國就業市場仍為2025年重點觀察指標。

台股2025年整體表現，李孟霞分析，川普就職後，第1季的市場焦點需關注美國新政府的政策風險，以及聯準會的貨幣政策，預料第1季指數波動將加大；以台經院對台灣2025年經濟成長率的預測來看將呈現逐季走高，因此預期台灣加權指數有機會於第1季落底後，在企業獲利持續成長、國內資金動能充沛等因子帶動下，展現前低後高、逐步向上的態勢。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，展望2025年台股企業獲利仍能維持超過15%的高速成長，其中科技族群年增幅有望達26%，為類股之最，以未來四季EPS搭配GDP及EPS年增率，以及台股長期平均本益比17倍推估，明年指數有望再創新高，而大箱型區間高低點位落差4,000點，指數預測大約在22,000點至26,000點之間。

成長題材方面，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，從全球AI伺服器銷售數據可以看出整體產業趨勢的成長軌跡，包括矽光子、CoWoS、ASIC等熱門概念族群熱度將持續，目前市場對於矽光子的2025年成長預估皆超過25%，而高效能運算（HPC）和AI需求帶動下，包括CoWoS在內的先進封裝市場未來5年將保持兩位數的年複合增長率。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈補充，在台股企業獲利成長趨勢不變的環境下，中小型股將能受惠外溢效果帶動獲利成長加速。除科技股外，政策題材相關的製藥、重電、軍工在明年仍有望持續表現，而汽車零組件、半導體級特化、紡織製鞋、重電等也值得留意。

保德信17日舉辦2025年全球/台股展望記者會。崔馨方／攝影
保德信17日舉辦2025年全球/台股展望記者會。崔馨方／攝影

台股 美國經濟

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