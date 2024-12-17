台股明年指數有望再創高 AI 為投資主軸、中小股有望當道

台股進入年底封關前倒數，針對明年台股整體表現，法人坦言，川普對科技的政策與關稅將是左右台股的重點變數，但台股企業獲利仍維持超過15%的高速成長，看好明年指數有望再創新高，大箱型區間高低點位落差4,000點，AI仍是為投資主軸，中小型股有望當道。

展望2025年台股企業獲利仍能維持超過15%的高速成長，其中科技族群年增幅有望達26%，為類股之最，以未來四季EPS搭配GDP及EPS年增率，及台股長期平均本益比17倍推估，明年指數有望再創新高。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，在總體經濟預期偏向穩健成長，通膨略降的背景環境中，川普明年對科技的政策與關稅將是左右台股的重點變數。儘管目前各政策尚未明確，但川普施政核心續深化「美國優先」，對外政策透過關稅手段作為談判籌碼，迫使製造回流美國，平衡貿易收支，內政則以友善經商吸引投資、降低賦稅帶動經濟表現，預期相關政策將影響產業供應鏈進行重塑，也是未來四年可以預期的變化與觀察重點。

郭明玉認為，半導體和AI相關產業依舊為台股投資主軸，特別是對美國而言，保持在半導體領先性具有重大戰略意義，台灣科技領域與美國是合作關係，因此台灣電子業仍有機會隨著AI和高速運算需求而增長，並藉由半導體產業的技術升級帶動相關產業供應鏈持續受益，特別是晶圓代工、高速運算和生成式AI相關個股。

郭明玉進一步分析，隨著資金回流美國投資，基礎建設升級將伴隨而至，預期智慧電網建置、大型機械、自動化、機器人相關非電產業料將受惠；另一方面看好金融監理鬆綁，貨幣政策傾向寬鬆可望有利金融業。

不過，郭明玉也提醒，雖然美國通膨已有所緩和，但明年經濟數據觀察指標首重還是通膨走勢，回顧過去通膨僵固性導致聯準會對於降息循環的啟動琢磨再三，川普明年若因為加高關稅，再度引發通膨上揚的預期，將牽動聯準會降息的幅度與步調，隨著貨幣政策的變化也增添利率的不確定性。

針對2025年科技股成長題材，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，從全球AI伺服器銷售數據可以看出整體產業趨勢的成長軌跡，根據Trandforce估計，2024年AI伺服器銷售台數約168萬台，2025年銷售台數將大增至215萬台，年增幅達28%，此外，從四大美國雲端龍頭業者的資本支出也可看出其成長性，2025年的整體資本支出總額年增25%，讓台股明年投資預期仍圍繞在AI題材。

廖炳焜分析，全球AI龍頭輝達的GB200已於12月開始小量出貨，GB300則預計2025年下半年出貨，輝達下世代AI晶片平台「Rubin」的HBM4記憶體也提前公開，代表輝達新一世代AI晶片將加速問世，由於Rubin平台所打造的AI晶片功能更勝一籌，有利於相關伺服器機櫃售價再提升，對於相關供應鏈不啻為一大挹注。

廖炳焜認為，受惠於AI驅動，包括矽光子、CoWoS、ASIC等熱門概念族群熱度將持續，目前市場對於矽光子的2025年成長預估皆超過25%，高效能運算（HPC）和AI需求帶動下，包括CoWoS在內的先進封裝市場未來5年將保持兩位數的年複合增長率，預計到2028年市場規模將超過百億美元，對於相關供應鏈都將是利多支撐。

另外值得注意的，台股在質變之下，資金面也有利股市表現，廖炳焜說明，2024年以來外資賣超台股約6,700億元，但加權指數卻不斷創新高，反映出外資對台股的動向主要是受到權重配置影響，而非看壞台股；另一方面，國內資金也相當充裕，包括自中國大陸回流的台商及投資資金、近年台灣的超額儲蓄持續增加，根據主計處8月預估，2024年估計超過4兆元，2025年將達4.2兆元之多，續創歷史新高，再者，台股ETF規模達2.6兆元也成為龐大內資力量。

台股已連續數年由權值股領軍，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈認為，此狀況在明年可能轉變，首先是見到第4季起不少中小型股已率先創高，預期中小型股有望在AI新一代晶片的挹注之下，相關零組件廠商能首要受惠，且由於中小型股的獲利外溢效應往往較大型股延遲，在台股企業獲利成長趨勢不變的環境下，中小型股將能受惠外溢效果帶動獲利成長加速。

除了科技股之外，杜欣霈指出，政策題材相關的製藥、重電、軍工在明年仍有望持續表現，而汽車零組件、半導體級特化、紡織製鞋、重電等也值得留意。

但由於明年存在政策變數，杜欣霈表示，2025年布局台股時須考量產業潛在關稅衝擊及轉嫁能力，例如產品銷往美國市場比重較低、企業營益率較高的企業，即使受到關稅議題影響也較輕微，而企業的成本轉嫁能力，也宜納入考量因子之一，市場必須再度學習應對川普的各種不按牌理出牌之言論。