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掌握趨勢轉換 統一大中華中小基金定期定額績效亮眼

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

受到前幾年中國大陸股市空頭影響，整體大中華股票型基金定期定額績效普遍低迷，不過統一大中華中小基金透過布局與兩岸三地有業務往來的重要企業，短中長期定期定額報酬率皆有兩位數。統一投信表示，統一大中華中小基金成立14年多以來，已經為定期定額族創造資產翻倍的佳績。

統一大中華中小基金因為是主動型基金，可依據經濟及產業趨勢的變化即時靈活調整持股，在合理控管風險下獲取相對較佳績效。據晨星統計，統一大中華中小基金一年、兩年、三年定期定額報酬率分別為17.36%、37.22%、38.93%，優於同類型平均。長抱五年可達到近五成的報酬率，表現相對亮眼。

統一大中華中小基金雖然是區域型基金，但選股以全球宏觀的視角為出發點，因此長期穩健。基金經理人陳意婷表示，美國經濟表現強勁，加上川普關稅政策可能推升通膨，市場放緩對2025年降息預期，但就業市場仍弱，預防性降息還是有必要，聯準會最快將於明年上半年暫停縮表（QT），有望舒緩流動性，打破美元強勢格局，有利亞太市場表現。預估待川普正式上任、關稅政策利空落地、美元不再走強後，亞太股匯市將迎來反彈。

在操作邏輯上，陳意婷指出，相較於其他區域，中國大陸政策影響力僅能影響估值，企業獲利始終來自於其競爭優勢及產業趨勢變化，政策發酵與否在於政策能否真正影響獲利，因此不能僅看政策來做投資。AI是長線大勢所趨，所以選股還是以台灣AI、半導體為主，與台灣供應鏈連動高的美國企業，也是投資重心；另外看好大中華新興消費行業龍頭股。

整體來說，統一大中華中小基金的選股主軸有三，一、AI硬體焦點由伺服器擴散至算力產業鏈，首選通訊、電力、算力租賃。二、受惠於模型迭代、成本逐步降低、應用場景數據累積、下游需求暴增，使AI應用加速突破，因此看好變現較快的B端應用軟體。三、中港消費回溫，所帶動的大中華新興消費。

AI 定期定額

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