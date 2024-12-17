趨吉避凶 統一大中華中小基金選股三主軸

受到前幾年中國大陸股市空頭影響，整體大中華股票型基金定期定額績效普遍低迷，但並非所有大中華基金都是雷。統一大中華中小基金精準掌握每一次趨勢轉換，透過趨吉避凶，布局與兩岸三地有業務往來的重要企業，短中長期定期定額報酬率皆有兩位數，保持同類型冠亞軍，遠優於同類型平均都僅有「個位數」甚至負報酬的表現。成立14年多以來，已經為定期定額族創造資產翻倍的佳績。

統一大中華中小基金因為是主動型基金，可依據經濟及產業趨勢的變化即時靈活調整持股，在合理控管風險下獲取相對較佳績效。據晨星統計，統一大中華中小基金一年、兩年、三年定期定額報酬率分別為17.36%、37.22%、38.93%，優於同類型平均的6.89%、6.05%、0.3%個位數報酬。長抱五年可達到近五成的報酬率，比起同類型平均的負報酬，表現相對亮眼。

統一大中華中小基金雖然是區域型基金，但選股以全球宏觀的視角為出發點，因此長期穩健。基金經理人陳意婷表示，美國經濟表現強勁，加上川普關稅政策可能推升通膨，市場放緩對2025年降息預期，但就業市場仍弱，預防性降息還是有必要，聯準會最快將於明年上半年暫停縮表（QT），有望舒緩流動性，打破美元強勢格局，有利亞太市場表現。預估待川普正式上任、關稅政策利空落地、美元不再走強後，亞太股匯市將迎來反彈。

操作邏輯上，陳意婷表示，相較於其他區域，中國大陸政策影響力僅能影響估值，企業獲利始終來自於其競爭優勢及產業趨勢變化，政策發酵與否在於政策能否真正影響獲利，因此不能僅看政策來做投資。AI是長線大勢所趨，所以選股還是以台灣AI、半導體為主，與台灣供應鏈連動高的美國企業，也是投資重心；另外看好大中華新興消費行業龍頭股。

整體來說，統一大中華中小基金的選股主軸有三：一、AI硬體焦點由伺服器擴散至算力產業鏈，首選通訊、電力、算力租賃；二、受惠於模型迭代、成本逐步降低、應用場景數據累積、下游需求暴增，使AI應用加速突破，因此看好變現較快的B端應用軟體；三、中港消費回溫，所帶動的大中華新興消費。