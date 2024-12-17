日企業獲利看增 日股有撐

日銀將在本周18、19日召開會議，是否再度升息成為市場關注焦點， 12月初以來日圓再度經歷急貶，兌換美元由148日圓回升至155關卡，第一金投信指出，近期日圓貶值一方面受到川普強勢美元政策影響，一方面市場認為12月的升息機率降低所致，不過預期通膨持續，升息政策方向不變，未來企業獲利成長可望接棒成為日股續揚動能。

第一金量化日本基金核心經理人黃筱雲分析，通膨加速、消費保持韌性，都提供日銀貨幣政策回歸正常化的有利環境，不過，政治氛圍轉變的同時，決策者也會更加注意，不要因此扼殺經濟動能。

根據高盛2025年日股展望報告指出，日本「薪資-物價螺旋式成長」已經出現勞動力欠缺、薪資上揚、物價水準攀升，同時也帶動實質GDP上揚，消費、出口與資本支出均將維持擴張態勢，高盛報告指出，2024至2026財會年度，東證每股盈餘成長幅度預估可達30%，並有利於支撐股價後市上揚。

高盛報告提醒，日股後市宜關注具備成長潛力、市場估值偏低、股東參與度提升等產業及標的，此外，投資主題可留意受惠貨幣正常化、美國去中化轉單、企業轉型與全球人工智慧發展的日本關鍵技術等產業，包括：金融、消費、半導體、軍工等，都是值得布局方向。

此外，黃筱雲指出，日本10月零售銷售較去年同期成長1.6%，總規模達13.9兆日圓，這是連續第32個月增長，凸顯即使物價上揚，消費者支出仍展現韌性，根據日本流通News統計，日本主要百貨公司體系11月銷售額仍呈現強勁成長近10%。

黃筱雲說明，主要受惠奢侈品、化妝品等銷售持續成長，加上秋冬服飾活躍，且免稅品業務升溫等，預期日本及歐美年度休假、消費旺季到來，日本百貨銷售額可望進一步上揚，隨日圓重返155，加上明年退稅制度的調整等，都可望刺激境外旅客消費力再提升。