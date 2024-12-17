新興亞股 南韓、印度轉強

外資上周對新興亞股轉為賣超，只買超南韓0.3億美元，其他市場都賣超，尤其台股遭賣超10.3億美元最多，其次則是泰國及印尼的流失1.7億美元。亞股上周以韓股跌深反彈漲2.7%最強，其次是印度漲0.5%；以菲律賓跌1.7%最弱。

今年以來，外資對新興亞股以買超南韓38.3億美元最多，其次是印尼的13.7億美元；賣超則以對台股的186.7億美元最重，再來是泰國的40.4億美元。今年來，新興亞股以台股大漲28.4%最優，次是印度13%，僅南韓收黑，跌6.2%。

外資12月以來買超印度28億美元，高居新興亞股之冠。群益大印度基金經理人向思穎表示，印度股市逆勢上揚，主要因為通膨下滑，工業生產數據優於預期。市場預期印度企業今明兩年獲利成長率仍有雙位數，加上經濟動能強勁，中長期表現不看淡，建議短線逢回承接。

台股高檔震盪，安聯投信台股團隊指出，長線AI趨勢仍是成長主軸，台股續受惠AI結構性成長，預期2025年仍以AI及半導體供應鏈最具成長動能，且資金面有撐，短線可能修正，個股表現分歧。

群益中小型股基金經理人蔡孟軒表示，台灣出口連續四個月超過400億美元，主要受惠於高效能運算、AI等應用需求熱絡，預估12月出口金額將持續維持在400億美元以上，年增5.3%。