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固定收益市場 明年看好

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要固定收益型ETF資金流向
主要固定收益型ETF資金流向

美國通膨蠢蠢欲動推升公債殖利率走揚，但也吸引資金流向債市，過去一周整體固定收益型ETF獲96.2億美元資金流入，其中，美債、亞債、歐債分獲71.4億、8.1億、1.6億美元淨流入。

從債券信評看，投資等級債ETF、非投資等級債ETF分別獲63.0億、10.8億美元資金流入。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，透過跨資產、跨投資風格的低相關或負相關性，可有助於提高風險調整後報酬，建構具韌性的投資組合，追求可持續的收益與資本增值機會同時也能有效控制下檔風險。

就債市而言，目前收益水準仍相當具吸引力，美國非投資級債與投資級債仍分別有7%與5%左右水準，而具備防禦與風險分散優勢的公債也有高於4%的殖利率，是資產配置中增添收益與分散風險不可或缺的要角。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒指出，非投資等級債市基本面良好，預期違約率仍可維持於歷史低檔，而儘管利差偏窄，但透過專業經理團隊精選標的，仍有機會可尋。投資於非投資等級債最擔心的就是違約風險，團隊採取謹慎而不要意外的投資策略，藉由避開過度競爭的產業與避開長期趨勢下滑的產業（如付費電視、串流影音、商場型零售業等），以期尋求具可持續性與具韌性的投資成果。

安聯投信表示，固定收益市場在2025年有望表現良好，主要來自溫和穩定的經濟增長，還有貨幣政策轉鬆等兩大助力。歷史上，當增長率1%至2%時，信用債表現較好，因為過高的增長會帶來貨幣政策不確定性，而過低的增長通常會因為衰退風險增加而導致利差擴大。

安聯投信預估，信用債有望於2025年提供穩定回報，儘管利差接近歷史低點，但企業債券收益率仍具有吸引力，市場表現將主要依賴穩定的利息收入。在投資級企業債方面，可留意金融類，因為金融相對於工業領域仍有進一步收窄空間。而銀行、能源及美國製造業則是川普政策的主要受惠產業。

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