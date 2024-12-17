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Fed會議在即 美股那指收創新高 道指連跌8日 6年首見

股票型商品 吸金力強

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美股。 路透
美股。 路透

近一周整體股票型ETF獲328.4億美元資金淨流入，其中，美國、中國、亞洲、拉美分別獲230.2億、79.1億、48.9億、0.2億美元資金流入，但日本、歐洲、東歐分別遭賣出16.8億、2.7億、0.1億美元資金。

11月CPI數據雖讓市場預期聯準會應會在本周再次降息，但通膨蠢蠢欲動可能影響2025年降息腳步，股債市場均相對承壓。

富蘭克林證券投顧表示，本周是超級央行周，聚焦聯準會和日本央行政策動向及前瞻指引，將牽動全球股債匯市走勢。展望年底至2025年第1季將迎接「川普2.0」，預期在川普傾向放鬆監管及推動減稅等親商政策引領下，有利美國經濟及企業獲利表現。

主要股票型ETF資金流向
主要股票型ETF資金流向

美國資產仍將穩居投資主流，核心配置建議首選美國平衡型、美國非投資等級債及複合債券型基金，網羅收益、川普紅利及聯準會降息行情，股市布局建議兵分三路，除了創新科技產業型基金，建議可增加美國價值型基金、美國小型股票型及公用事業及基礎建設產業型基金，卡位川普政策紅利，美國以外市場首選印度和日本股市，參與其結構性改革機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕指出，2025年將看到另一個科技股表現強勁的一年，包含生成式AI採用率曲線穩定上升、科技七雄以外的科技股獲利成長軌跡改善、估值仍合理，預期2025年科技七雄企業獲利將保持強勁成長，但科技領域其他公司可能會在2025年迎頭趕上。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，基本面的經濟及企業盈利，目前趨勢上仍有利股市表現，由於市場對於川普減稅、美國企業海外盈餘回流與基礎建設支出政策樂觀期待，且評估川普政策相對親商，加上美國基本面表現穩健，美股中長期表現仍可期。

不過，目前美股已位於高檔，上漲空間有限，中長期建議選擇受惠於政見或產業長線成長看好產業，如醫藥、能源、金融。美股目前財報表現良好，近期因應財報看好科技軟體股、金融、國防、旅遊、超市等消費。

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