布局科技商品 不怕亂流

美國聯準會（Fed）今年9月降息以來，台股科技基金普遍繳出亮麗績效，本周有望再宣布降息，市場看好持續有利科技股。投信法人表示，川普政府將人工智慧（AI）相關投資領域放在政見推薦主軸，對台灣科技產業有利；但台股個股波動劇烈，基金投資低波動優勢勝過個股，投資人可以台股科技基金作為投資工具。

Fed在9月降息後，群益創新科技、野村高科技、瀚亞高科技等11檔台股科技基金報酬率都超過一成。群益創新科技基金經理人孫傳恕指出，台股第4季到隔年第1季大多為上漲格局，預估後市可帶來許多類股輪動機會。台股10月外銷訂單穩健成長連八紅，因持續受惠AI及雲端業者等需求持續強勁熱絡，並帶動伺服器訂單續強，加以年終備貨需求漸次釋出，資通訊產品和電子產品維持成長趨勢，其中，電子產品連三個月維持雙位數成長，年增率由10.5%上升到11.2%。

在各類電子產品中，孫傳恕看好AI持續高速成長，當中以矽光成長幅度最大，且川普政策有利雲端服務大廠轉單台灣光通廠商；輝達GB300亦為市場關注焦點，如持續進展散熱水冷方案、快接頭數量提升、CCL升級、BBU改為OCP規範，皆可關注相關類股。

輝達第3季營收達350.8億美元，年增94%；資料中心營收308億美元，年增112%；每股稅後盈餘（EPS）81美分；毛利率達73.5%。台新2000高科技基金基金經理人沈建宏指出，分析師紛紛調升輝達目標價，激勵科技股多頭信心，也帶動台股持續震盪走高；現階段看來，台股後市持續看多，並以買氣及成長動能皆強的科技基金相對看好。

沈建宏表示，市場預期2025年台股企業獲利年增率仍有兩位數成長；另外，最疲弱的中國大陸股市也已止穩回升，國際股市氣氛正向，因此對第4季至農曆年前台股可樂觀看待，拉回仍應擇優布局。