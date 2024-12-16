台股基金 擁多頭火種

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
投信法人表示，台股表現應持續觀察外資期貨空單續及成交量變化，操作建議逢低分批布局台股基金。(聯合報系資料照)
投信法人表示，台股表現應持續觀察外資期貨空單續及成交量變化，操作建議逢低分批布局台股基金。(聯合報系資料照)

台股自12月初再度迎來多頭反攻，外資期貨空單約在4.2萬口，後市表現可留意美國貨幣政策與川普新政府的政策展望。投信法人表示，台股表現應持續觀察外資期貨空單續及成交量變化，操作建議逢低分批布局台股基金。

日盛投信台股投資研究團隊表示，美國11月消費者物價指數（CPI）數據符合市場預期，市場預期本周聯準會（Fed）降息1碼機率仍高於90%以上，有利股市風險偏好。評估台股短線進入整理階段，資金流動速度較快，預期短暫整理後，指數將展開新一輪攻勢，此外，考量12月耶誕節及農曆春節前消費旺季以及市場將聚焦2025年成長產業，目前對後市可持續正向看待。

日盛投信台股投資研究團隊指出，半導體多數產品庫存去化時程已長達一段時間，2024年幾乎多數半導體產品都恢復年增，推升整體產值恢復正成長，再度開啟上行周期，2025年將進一步向上，根據研究機構預估，2024、2025年全球半導體市場規模成長率年增有望達16%、12.5%，人工智慧（AI）為半導體最佳成長動能，高單價AI伺服器推動2025年伺服器市場的出貨量及產值成長，根據彭博市場預估美國四大雲端服務公司（CSP）資本支出2025年增11%，投資趨勢仍朝向以科技資訊為主。

國內股票一般型基金績效 圖／經濟日報提供
國內股票一般型基金績效 圖／經濟日報提供

統一台灣高息優選基金經理人陳釧瑤表示，雖然川普關稅政策可能會使台股短線出現較大波動，但明年台灣經濟成長率將逐季向上，台股企業獲利也有望持續創高，基本面穩健使台股中長線仍偏向多頭。台股因不確定性因素出現修正時，可分批進場布局，掌握股市後市行情。

產業方面，看好AI伺服器、AI終端產品、科技新產品供應鏈、具備長期投資價值的高殖利率股及紡織類股，俄烏戰爭局勢若轉向停火，重建需求也有望帶動相關類股營運。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如分析，每年11月至次年2月的台股表現都不錯，反映北美市場傳統耶誕消費旺季出貨潮、年底作帳行情及元月行情。今年11月到目前為止也見到類似跡象，尤其第1季雖為傳統電子業淡季，但明年適逢輝達B系列伺服器大量出貨期，將呈現淡季不淡格局，有望延續這股多頭士氣，拉回實屬進場契機。

台股

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