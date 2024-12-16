全球市場觀測站／美非投等債 表現突出

市場等待聯準會（Fed）將舉行利率會議，美股走勢隨通膨數據震盪起伏，美債殖利率則出現反彈，多數信用債券回檔整理，美國非投資等級債表現相對突出。投信法人表示，目前美國非投資級債約7%的殖利率，可望提供具吸引力的風險調整後報酬。

上周美國公布的通膨數據是市場判斷Fed動向主要依據，上周公布的11月消費者物價指數（CPI）、核心CPI皆符合預期，PPI年增率則高於市場預期。野村投信表示，目前預期Fed降息1碼機率接近百分之百，顯示Fed降息已是市場共識。近期美國就業市場出現轉弱跡象，除11月失業率從4.1%上升至4.2%，上周初領失業金人數為24.2萬人，高於市場預期的22萬人，也讓Fed降息沒有懸念。

近期無論是美股或台股均呈現區間震盪格局，一方面是川普雖尚未就任，卻已陸續預告將課徵關稅等訊息，引起未來政策可能推升通膨的擔憂，另一方面，美股、台股估值均位於相對較高水準，投資氣氛若轉趨觀望，股市也容易出現波動。就基本面來看，美國經濟具有韌性，2025年GDP有望保持2%以上，加上2025年仍有持續降息的資金效應，美股展望仍相對樂觀。

債市方面，上周美國10年期公債殖利率回升至4.3%附近，拖累企業債表現。美國非投資等級債表現相對突出。野村投信指出，投資人相當重視川普政策方向，因為無論是關稅或是遣送非法移民，均會造成通膨上升的壓力，投資人關注的是關稅議題，但非法移民是他們更重視的項目，兩者同時推行的機率較低。