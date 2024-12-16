美REITs 迎多頭

川普即將回歸白宮，帶動美國商用不動產價格連續三個月回升，買賣交易轉熱絡。分析師預估2025年美國REITs獲利增長約4.2%，多數產業獲利均較2024年更高，2025年美國REITs將迎接多頭行情，美國REITs指數（RMZ Index）上看1,600點，現在正是布局甜蜜點。

川普財政政策與鬆綁管制有利商業活動投資與消費，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，川普2.0對房地產影響利大於弊，在財務刺激政策方面，企業減稅會提高企業利潤，受益於更多的現金流，將能進行策略性投資；個人稅務方面稅賦賦減免將刺激消費者支出增加，在經濟前景走強正循環下，將推動商業不動產投資增加。

2025美國REITs獲利成長預估 圖／經濟日報提供

川普取消拜登時代的一些法規，會促進金融服務、能源、科技和住房等產業更強勁成長，改善短期租賃條件和資本市場機會。10年期公債殖利率方面，川普各種政策立場可能會對通膨和美國預算赤字帶來壓力，從而導致長期利率不易下降，不過Fed降息與潛在的抵銷措施可以將10年期利率保持在4%上下的範圍。

李文孝表示，就REITs類型展望分析，看好零售及商辦成長動能。美國市場零售額成長將加快，由於許多零售商仍處於擴張模式以實現多元化和實現成長，因此對高品質空間和地點的租賃需求將保持強勁，主要零售REITs公司承租率逐季上升，商辦方面，交易開始熱絡，A級需求持續上升。

復華全球資產證券化基金經理人呂宏宇認為，隨川普陸續宣布新任財長等執政團隊人選，市場緩解美國財政赤字的擔憂，帶動美國十年期公債殖利率上個月下滑，推升美國REIT指數上個月上漲4.2%，由於REITs產業變動與利率變動敏感度高，隨降息循環開啟，將有利後市產業表現間，從公布的美國REITs公司財報顯示營運基本面築底好轉，持續看好人口老齡化及人工智慧（AI）發展趨勢帶來的醫療、零售及數據中心相關次產業表現。