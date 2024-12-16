陸股基金 看到新機遇

中國9日召開政治局會議，分析研究並定調2025年經濟工作，投信法人分析，依照中國過去政策發展模式，先由政治局會議定調方向後，中央經濟工作會議隨即召開並具體提出目標，後其餘部會陸續依照目標推出具體政策，故後續政策出台可期，有望激勵中國經濟與股市表現，可留意陸股基金、ETF。

中國政治局對2025年經濟工作分別定調財政政策由「積極」轉為「更加積極」；貨幣政策由「穩健」轉為「適度寬鬆」。

群益投信指出，下半年來中國政府祭出一系列利多政策，也帶動中國股市擺脫陰霾、谷底反彈，儘管市場也同步關注明年初川普就任後，對於包括中國在內等國關稅政策，相關言論舉措或可帶來波動，隨中國政府財政、產業政策多管齊下，有助支持中國經濟與股市表現修復，其中中小型股受惠程度又可望更加明顯。

近期中國政府加大力度推出經濟刺激政策，目的是要促進就業、達成經濟增長及穩定資本市場，防範社會風險。短期觀察效果，長期上政策仍有加碼空間。