川普2.0行情續航 科技、價值股、中小型股將獲青睞

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下互利團隊投資長克里斯汀‧科雷亞表示，價值股在2024年底表現強勁，這種強勁動能具有持久力，因經濟增長有望持穩，通膨也已經回落，各國央行正在降息，而AI與基礎設施支出仍在持續，相信在宏觀環境仍強勁下，不確定性造成的任何市場錯位都將為耐心選股者創造機會。

美國小型價值股具有上漲空間，由於小型股估值低於大型股，投資人能找到估值有吸引力、具良好獲利增長潛力的績優小型股。富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕表示，在三個因素推動下，2025年將看到另一個科技股表現強勁的一年，包含生成式AI採用率曲線穩定上升、科技七雄以外的科技股獲利成長軌跡改善、相對於企業獲利成長，估值仍合理，值得留意的是，雖預期2025年科技七雄的企業獲利將保持強勁成長，但科技領域的其他公司可能會在2025年迎頭趕上。

富蘭克林證券投顧表示，美國就業市場持穩，內需也可望在消費旺季到來下獲得支撐，與此同時，聯準會仍預期未來通膨將持續放緩且朝2%目標邁進，這將提供更多降息機會，並提高美國經濟軟著陸的可能性，以財務面看，Factset截至12月6日數據顯示，2024年史坦普500指數企業獲利可望成長9.6%，2025年進一步成長15%，其中，科技股成長力道居前，故在美國基本面支撐下，美股長線表現仍可期。

富蘭克林證券投顧表示，迎接「川普2.0」政權，市場認為未來川普可望推動減稅、放鬆監管等親商政策，包含延長《減稅及就業法案》，但關稅、強硬驅逐非法移民、削減綠色補貼等政策則相對不利於市場；綜合來看，美國減稅、放鬆監管等措施應仍有助抵銷不利政策的影響，使美股企業獲利維持正成長，預計美國市場為主（公用事業/地區銀行/小型股）、貿易保護受惠者（鋼鐵/鋁）、關稅抗性較強者（軟體/金融服務/能源服務/專業服務）等領域可望受惠較多，但勞動密集（餐飲/零售/百貨）、乾淨能源、關稅抗性較低者（低毛利商品/高替代性商品/硬體/半導體）等領域可能受到較多政策負面影響。

不過，科技領域的影響較為複雜，其本身利潤率較高且有AI題材加持，再加上川普提名的了其宣稱最支持創新的聯邦貿易委員會（FTC）主席Andrew Ferguson，市場認為這將有利於併購、IPO活動回溫，科技巨頭的反壟斷指控也將更少，布局可均勻配置在科技、價值股、小型股等，共享各領域選後行情。