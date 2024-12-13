法人：錢進債券型 穩健領息

2024年聯準會（Fed）啟動降息，但債券市場並未如投資人先前所期待的走出一波大資本利得行情。展望2025年，法人認為，目前基準利率再走升風險有限，債券已與股市脫離高關聯度，將持續發揮避險收益配置價值，布局債券ETF以穩健領息為投資目的。

綜合元大、國泰、群益、富邦、中國信託前五大ETF發行商對於債券市場的展望看法，多數業者建議優先布局投資等級債ETF，相關標的如國泰10Y+金融債、富邦全球投等債、中信優息投資級債等；另外群益優選非投等債也獲得點名、中長天期美國公債也可留意。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，2025年上半年是債優於股的配置，債券首選投資等級債，儘管價差波動空間較小，但債息可期是投資人度過市場波動的首選。

元大投信指出，Fed持續強化緩降息立場，建議持續積極把握高利率進場債市，透過債券ETF進行現金部位替代配置，相對具有固定收益的避險性質，並保有未來逢低承接股票資產的購買力，建議選擇布局中、長天期美國公債、投資等級公司債作為優先標的。

國泰10Y+金融債經理人鍾郁婕分析，Fed將持續放寬貨幣政策，降息速度則視經濟數據及前景變化而定，但無論降息幅度如何，十年期公債殖利率再大幅上彈的機率極低，隨川普即將在2025年1月20日開始執政，預期金融市場波動度上升，投資人可進行資產配置。

中國信託投信指出，川普已表態不打算換掉鮑爾，使貨幣政策不確定風險下降，穩定市場。預期Fed將會謹慎降息，債市也會回歸基本面。根據外資機構巴克萊看法，今年美股表現強勁，2025年退休基金可能獲利了結股票，將資金轉往債市，同時投資級債殖利率處於長期相對高點，有利吸引外資持續買入，這兩大趨勢有望驅動2025年債市向上，恰是投資投等債ETF好時機。

此外，群益投信指出，非投等債的發行企業的淨槓桿率在2012年以來的相對低位，企業財務體質健康，違約率進一步下滑，加上非投等債殖利率仍具吸引力，後市表現仍值留意。