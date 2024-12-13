基金特蒐／大陸、印度股 各擁機會

美股與台股今年以來都有亮眼表現，評價面來看已偏貴，因此投資人望向新興市場，尤其基期相對較低的陸股，以及全球最具人口紅利的印度市場。統一大龍印基金經理人蘇柏勳表示，2025年中國與印度是兩個不容忽視的市場，值得積極尋找新的投資機會。

統一大龍印基金以投資中國、印度、台灣等新興市場為主，並少量配置影響新興市場的關鍵企業。因陸股相對低迷，各國資金都僅維持低水位，統一大龍印並未重押陸股，區域配置上以台股最高，印度則採中長線布局，在同類型基金績效表現亮眼。這樣的配置，在今年9月中國政府推出多項提振經濟措施後，已逐步微調，明年也將緩步拉高陸股及印度的占比。

蘇柏勳小檔案、操作心法、投資小叮嚀

蘇柏勳表示，中國政府9月救市措施，考量美國利率對全球資本市場有定錨效果，時機上選在確認美國啟動降息循環，推出有利市場的政策，也終於奏效。陸股最大的優勢在於基期低，加上政策上提振市場力道，因此不用太悲觀。尤其經過此波沉潛，依然存活下來的公司，有一定的競爭力，包括光通訊、半導體設備廠商等。

當然股市要回歸基本面，蘇柏勳認為，此次受題材激勵上漲的族群，在修正回檔時，正可以檢視其價值與潛力，強弱將逐漸分明。也就是有底氣、體質好的企業，利空大多已出盡，就等待機會上揚。許多投資人或許覺得中國股市表現疲弱，但如果攤開全球主要指數，今年以來上漲冠軍是那斯達克，第二名是大陸國企指數，第三名是台股，也就是說，這一波上漲，其實陸股漲幅不輸全球市場。

再者觀察中國一線、二線城市的房價沒有再跌，成交量也從谷底逐步向上，股市與房市代表的是投資人的信心，把這兩個中國投資者主要的理財管道穩住，就可以逐步讓整體市場回歸到正軌的發展。尤其目前不管是外資或內資都還在場外觀望，一旦資金回籠，整體水位將跟著墊高，現在逢低布局，就可以搶先掌握到獲利空間。

對於印度市場，今年最高點漲幅接近兩成，再回檔至10%後，近來又漲約7%，顯示國際資金在輪動。蘇柏勳表示，以基本面來說，印度明年GDP可望達到6%，未來三年仍可維持5.5%以上，在全球主要市場表現亮眼。同時印度也是全球人口最多的國家，人口年齡的中位數僅28歲，是全球最具人口紅利的市場。由於經濟快速起飛，印度的市場看好內需型產業蓬勃發展。以統一大龍印來說，前十大持股中印度酒店，就是印度掛牌的飯店業龍頭。

基金參考指標、新興市場股票型基金績效、基金前五大持股

蘇柏勳提醒，新興市場特色是波動性較高，因此還是要把風險擺在最前面。尤其新興市場會因為政治情勢，導致波動度較大，投資人要考量自己對風險的承受度。

對於操作策略，蘇柏勳表示，以中國市場來說，因為基期低，在相對不貴時可以低接布局；但因陸股市場波動大，因此要保持戰鬥模式，更靈活操作。印度市場因為有匯率、作業流程等因素，加上政策不鼓勵短線操作，因此會以中長線布局為主，在眾多成長性佳的產業與個股中，找出具投資潛力的標的。