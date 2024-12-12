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大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

英日、新興股 將有看頭

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

全球降息周期的影響會抵銷經濟放緩的情況，經濟將實現軟著陸。景順投信展望2025年，股票以周期性及小型股受到青睞。投資區域方面，美國以外的已開發市場（特別是英國和日本）及新興市場股票將受到青睬。

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示：有鑑於正面的宏觀環境，2025年展望傾向於偏好風險資產。

儘管利差縮小，但債券仍具吸引力，特別是持有期較長的債券。強勁的基本面為諸多固定收益資產提供支撐，有助解釋投資等級和高收益信貸利差緊縮的原因，在成長保持穩健和持續改善的背景下，投資人將偏好承擔一些信貸風險，例如，選擇高品質的高收益債券等；銀行貸款的多元化屬性也具吸引力，因其存續期接近於零，而且預期可相對免受利率波動的影響，新興市場當地貨幣債券預期也可望表現強勁。

房地產領域的投資機會日益增多，因為隨著環境的改善和利率的下降，市場有機會顯著上漲。大宗商品方面，基礎金屬因對經濟週期的敏感度而受到青睞。貨幣方面，隨著聯準會的持續降息，美元應於今年內開始走弱，這將有利於日圓和英鎊等貨幣。

Kristina Hooper表示，影響未來預期的不確定因素中，首先是隨著關稅和移民政策不確定性增加，市場波動可能加劇，對全球經濟造成影響，這些政策轉變有可能會放大經濟成長和通膨，進而影響聯準會的政策路徑。

其次，中國政策刺激可能會提高經濟上漲的可能性，有望對全球經濟和股票產生積極的外溢效應，仍需關注近期政策趨勢對投資人情緒的影響。

另外通膨雖然正在下降，但可能反彈，會導致當前展望發生巨大變動，有關政策放寬和提振經濟的預期也將因此調整，川普政府的貿易、移民及促進成長政策也可能帶來通膨壓力。

近期部分主要經濟體高於潛在成長，原因是受大規模財政支出推動，儘管宏觀環境已較疫情時期正常，但財政依然相對寬鬆，如果政府為了緊縮大幅擴張的財政而減少政府支出，可能會造成經濟成長阻礙，從而影響2025年預期的漲幅，有利於日圓和英鎊等貨幣。

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