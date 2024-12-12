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大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

全球股債搭配 強化風控

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國經濟傲視群雄，不過，川普新政可能衝擊非美市場、擴大成長的差距。柏瑞投信表示，預期市場仍會以美國為中心，新興市場和歐元區將面臨諸多挑戰，可彈性配置全球股票和債券來因應多變的市場環境，並強化風險管理。

柏瑞投資全球多元資產投資組合經理 Benjamin Tsui表示，川普的減稅政策將進一步推升企業獲利，使得市場再度看好美股。從評價面來看，大型股確實偏貴，相較之下，中型股評價面較具吸引力，且降息後令中型企業的融資成本下降，亦具有更高的獲利成長預期。此外，在貨幣寬鬆和金融監管可望鬆綁下，對於金融股獲利將有正面助益。

包括印度、台灣和英國持續提高生產力、進行核心投資，將帶動經濟進入結構性成長的領域。全球固定收益市場上，美國市場可能會出現過熱，非美市場則將面臨貿易政策的挑戰，使得非美市場的債券出現賣壓，但如果因此引發拋售，反而創造買入機會，例如相對看好亞洲的非投資級債仍位於投資甜蜜點。

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