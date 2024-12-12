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大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

大中華基金 逢低布局

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

陸股在中國政府推出的「組合拳」提振經濟下，主要指數緩步上揚，推升大中華基金績效，尤以陸股因基期低，股價相對便宜，吸引外資逐漸拉高部位。投信法人表示，A股本輪有望迎來跨年行情，投資者可逢低布局。

統一大中華中小基金經理人陳意婷表示，中國受惠於雙十一促銷提前與汽車及家電補貼持續發酵，消費數據略優於預期。同時地產市場邊際回暖及房價預期止穩，居民貸款明顯復甦。隨著經濟回溫，將有利信心擴散至企業生產和投資。陸股短期波動較大，但只要市場交易量保持熱度，震盪向上趨勢可望持續。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，隨著一籃子增量政策落地，中國經濟穩步回升。根據中國統計局數據，10月經濟運行穩中有進，部分關鍵經濟指標已經有所回升，社會預期持續改善，反映出消費需求和生產活動的逐步回暖，表明前期政策的累積效應正在逐步釋放。儘管經濟恢復可能仍需時間，但已經出現向好的邊際變化，為未來經濟的進一步回暖奠定基礎。

受惠於12月政策預期，A股市場往往存在跨年行情，單純從統計角度來看，近十年內12月到2月漲多於跌，其中金融、消費板塊為市場主線。本次來看，市場前期情緒過於悲觀，對於邊際利好反應明顯，當下匯率、海外不確定性與政策預期等影響因素也有邊際改善，A股本輪有望迎來跨年行情。

陳意婷表示，統一大中華中小基金主打雙主軸，著墨高成長科技股、又兼具中國內需題材。選股策略部分，看好行業重啟上升週期的半導體、電子、製造業，還有全球共同長期趨勢如缺電和節能題材。以及獲利上修趨勢最明確的AI軟硬供應鏈。而投資大中華市場則要趨吉避凶，擇優布局新興消費產業的內需股。

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