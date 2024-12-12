美國REITs 三利多撐腰

美國REITs擁三大利多，包括總體面、資金面、產業面。法人指出，2025年是降息年，且以消費支持經濟溫和放緩，基本面支撐美股，股票和房地產也受到宏觀經濟推動，美國REITs指數有機會挑戰1,600點，約有20%的上檔空間。

根據CMoney統計至10日，觀察今年來不動產證券化基金績效表現，其中，日盛長照產業收益不動產證券化、復華全球資產證券化、元大全球地產建設入息、富邦全球不動產、元大全球不動產證券化、群益全球地產入息等，績效逾10%以上。

不動產證券化基金績效表現

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝分析，目前美國REITs擁三利多：首先，總體面受惠美國降息效應開始發酵；再者，資金面在市場資金輪動下，回補過去長期賣出的REITs產業；第三是產業面，上半年整體產業落底，下半年多數產業開始好轉，獲利開始恢復正常水準。

另一方面，美國REITs目前股價/現金流比尚在五年偏低水準，預期此波Fed降息將持續至明年底，有利於評價推升持續到明年，加上REITs產業本身的復甦，RMZ指數（美國REITs指數）有機會向上挑戰1,600點，約有二成上檔空間。

就基本面分析，REITs次產業展望普遍正向，資料中心大幅受惠生成式人工智慧推動超大規模需求，前三季租賃再創歷史新高，鳳凰城、亞特蘭大、芝加哥的裝置容量持續創新季度記錄。

日盛長照產業收益不動產證券化基金今年來績效達32.0%，表現強勁。研究團隊分析，由於醫療產業需求穩健，營收不易受到景氣影響，在當前波動度大的環境下表現優於其他產業，尤其是高齡住房與專業護理設施。