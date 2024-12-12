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大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

AI 商品熱 搭多頭順風車

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

AI伺服器市況火熱，市場估計2024年到2032年，全球AI伺服器市場年複合成長率將達18%。投信法人指出，台灣AI伺服器出貨全球占比達九成，具研發能力、垂直整合及水冷散熱技術的供應鏈受惠最大，營收前景可期，布局AI相關ETF可搭上大多頭順風車。

台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962）研究團隊表示，AI技術透過模仿人類認知功能進行學習、決策和回應，AI概念股涵蓋了從伺服器、晶片、散熱零組件到記憶體、高速傳輸、網通等多領域，輝達（NVIDIA）認為機器人與智慧製造將是未來十年的關鍵，而台灣專業代工實力與應用，被視為打造輝達生態系的重要關鍵。

台新投信指出，大語言模型（LLM）成熟度、精準度提高、成本下降，人機協作時代來臨，以醫療應用為例，Google 發布醫療聊天機器人技術「Med-PaLM 2」，據GMI統計，醫療保健市場生成式AI產值將由18億美元，到2032年將達200億美元，年均複合成長率32.6%。在人形機器人方面，Tesla推出的「Optimus Gen 2」協助特斯拉工廠生產，據GII（環球訊息）統計，隨著製作成本下降、自動化接受度提高等，預估2028年產值將成長至196.9億美元，年複合成長率51.9%。

另一方面，美國消費者物價指數（CPI）持續上升，穩固了聯準會下周降息預期，大型科技股帶動NYSE FANG+尖牙股指數勁揚2.95%，勝過美股四大指數，推升統一FANG+（00757）昨（12）日跳空開高，收在104.35元，漲幅2.8％。統一投信表示，統計今年初以來至11日，00757主要成分股輝達狂飆181.39%，Meta大漲79.28%，亞馬遜漲51.55%，谷歌漲40.39%，推升00757規模超過390億元。

分析師預測，輝達在明年3月的GTC大會（GPU Technology Conference）和新產品Rubin發表前，股價有可能再攀高，可望推升台灣相關AI供應鏈新一波漲幅。

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