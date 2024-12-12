美國經濟穩定 多檔 REITs 基金今年來績效逾10%、長照醫療最強勢

美國REITs目前擁利多，包括總體面、資金面、產業面。法人指出，美國經濟、企業獲利穩健，2025年仍是降息年，且以消費支持經濟溫和放緩，基本面支撐美股，從長遠來看，股票和房地產都受到宏觀經濟的推動，美國REITs指數有機會向上挑戰1,600點，約有20%的上檔空間。

根據CMoney統計至10日，觀察今年來不動產證券化基金績效表現，其中：日盛長照產業收益不動產證券化、復華全球資產證券化、元大全球地產建設入息、富邦全球不動產、元大全球不動產證券化、群益全球地產入息等，績效逾10%以上。

值得注意的是，日盛長照產業收益不動產證券化基金今年來績效達32.0%，表現強勁。日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊分析，由於醫療產業需求穩健，營收不易受到景氣影響，在當前波動度大的環境下表現優於其他子產業，尤其是高齡住房與專業護理設施。

醫療保健REITs擁有醫院、診所、療養院和其他與醫療保健產業相關的資產。全球老齡化人口，尤其是被稱為嬰兒潮一代的人口，預計將在可預見的未來保持對醫療服務的高需求，而醫療保健行業已證明自己在面對衰退和經濟不確定性時具有很強的彈性。

此外，根據美國人口普查局資料，到2030年，整個嬰兒潮世代將達到退休年齡，使美國65歲以上老年人口比例從2024年的17%增加到20%。此期間，門診醫療保健支出增加了31%，達到近二兆美元。長照醫療REITs則可望受益於入住率回升以及定價能力提升使營收增長強勁。

事實上，第3季財報陸續公布，多數長照醫療REITs表現超越市場預期，因此而獲得研究機構調升評等抑或是企業本身提高股息殖利率。隨著美國勞工市場放緩，臨時工比率有所下降，使勞動成本上升空間受限，加上長期受益於老年人口數持續增加，將維持長照REITs成長，在剛性需求下，看好長照REITs後續表現空間。